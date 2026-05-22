Portu donarà "la vida" pel Girona des de la grada: "Hem de fer que Montilivi sigui un infern"

El mitjapunta, baixa de llarga durada, recorda que "donaria la vida per ser dissabte al terreny de joc"

Portu intenta escapar-se de Balde amb la pilota als peus. / Alejandro Garcia/EFE

Tatiana Pérez

Girona

La pilota decidirà el futur immediat del Girona en el partit d'aquest dissabte contra l'Elx a Montilivi (21:00 h), però l'equip de Míchel fa estona que l'ha començat a jugar. El club, la ciutat i l'afició estan sumant forces durant tota la setmana per aconseguir transmetre tota l'energia als jugadors i que sentin un ambient digne d'una final per la permanència a Primera divisió, amb la responsabilitat i pressió que això suposa. Tothom rema en la mateixa direcció, fins i tot els futbolistes que no estaran disponibles per enfrontar-se al conjunt il·licità.

Com a part de la campanya per engrescar els seguidors blanc-i-vermells i que demà siguin realment el jugador número 12 que permeti marcar la diferència davant els d'Eder Sarabia, el Girona ha penjat aquest matí a les seves xarxes socials un vídeo d'allò més emotiu de Portu. El mitjapunta murcià, baixa de llarga durada aquesta temporada, ha assegurat que "porto sis anys defensant aquest escut i els qui em coneixeu sabeu que donaria la vida per ser dissabte al terreny de joc. Aquesta vegada seré un més des de la grada perquè sé que com a afició marcarem la diferència. El partit no són 90 minuts; és posar-te la camiseta des que t'aixeques, és aquell crit d'ànim a la rebuda, és aquell primer aplaudiment en l'escalfament... Hem de fer que Montilivi sigui un infern". Alhora, ha destacat que "al partit hi haurà moments durs, allà és on més hem d'apretar perquè allà es donarà la diferència entre rendir-se o continuar creient. Perquè aquest partit no el juguen onze, el juguem tots junts".

Portu va ser un dels encarregats de segellar la salvació el curs passat, juntament amb Stuani, sobretot, i, malgrat que demà no podrà ser a la gespa per ajudar el davanter uruguaià, està fent tot el possible perquè els seus companys s'ho deixin tot per la causa.

