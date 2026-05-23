Girona - Elx, en directe: Es recomana als abonats portar el carnet físic per entrar a Montilivi
El futur del Girona es decidirà aquesta nit en funció del que passi en el partit contra l'Elx a Montilivi (21:00 h). A l'equip de Míchel Sánchez només li serveix la victòria en l'última jornada de la temporada; en cas contrari, d'empat o derrota, sap que serà un dels dos equips que acompanyin l'Oviedo, ja descendit matemàticament, a Segona divisió el curs vinent. Tot o res.
La final d'avui és una de les més importants que han afrontat els blanc-i-vermells en els darrers anys i a Diari de Girona farem tot el seguiment per mantenir-vos informats. A continuació, obrim fil en directe de l'última hora:
Hi haurà tres maneres d'accedir a l'estadi:
- Amb l'abonament físic 2025-26
- Amb l'abonament descarregat a la Wallet del mòbil
- Mitjançant les cessions d'abonament, que funcionen correctament
Les taquilles de Montilivi estaran obertes de les 15:00 hores per atendre i donar assistència als abonats que ho necessitin.
Ahir al vespre hi va haver una cercavila blanc-i-vermella cap a la permanència. Un bon grapat de penyistes, socis i aficionats del Girona van recórrer els carrers de la ciutat vestits de blanc-i-vermell: van començar a l'Oficina de Turisme, van passar pel passeig Canalejas, plaça Independència i el carrer Santa Clara, i van acabar al pont de les Peixateries Velles, on van fer una performance amb banderes i bufandes. L'afició ho té clar:
El club ha informat que hi ha una incidència amb l'App oficial i que està treballant per resoldre-la el més aviat possible. Així mateix, es recomana a tots els abonats que portin el carnet físic per accedir a l'estadi.
Sense que encara s'hagi fet oficial el seu fitxatge, Oleksandr Pyshchur ha compartit a les seves històries d'Instagram la publicació del Girona amb la prèvia del partit.
El davanter ucraïnès es troba de vacances a Grècia, però té tota l'atenció posada en la final d'aquesta nit. I és que el seu destí pot ser a Primera o Segona.
Girona viu una jornada molt especial. Com bé ha dit l'alcalde, Lluc Salellas, en una publicació al seu compte d'X: "Avui és el dia. Cap por i cap dubte. A totes, Girona".
