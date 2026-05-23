Girona - Elx, en directe: Es recomana als abonats portar el carnet físic per entrar a Montilivi

Segueix en directe la narració del partit Girona - Elx que es juga a l'estadi de Montilivi a partir de les 21:00 h

Resultats i classificació de Primera Divisió

La xerrada prèvia a l'entrenament d'ahir a Montilivi.

La xerrada prèvia a l'entrenament d'ahir a Montilivi. / Girona FC/Nuri Marguí

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El futur del Girona es decidirà aquesta nit en funció del que passi en el partit contra l'Elx a Montilivi (21:00 h). A l'equip de Míchel Sánchez només li serveix la victòria en l'última jornada de la temporada; en cas contrari, d'empat o derrota, sap que serà un dels dos equips que acompanyin l'Oviedo, ja descendit matemàticament, a Segona divisió el curs vinent. Tot o res.

La final d'avui és una de les més importants que han afrontat els blanc-i-vermells en els darrers anys i a Diari de Girona farem tot el seguiment per mantenir-vos informats. A continuació, obrim fil en directe de l'última hora:

