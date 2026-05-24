Míchel no troba les paraules: "He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar"
Hi ha dies que no calen les paraules. El Girona acaba de convertir-se en nou equip de Segona divisió i el primer que ha hagut de donar explicacions és Míchel Sánchez. En una roda de premsa d'allò més dura d'afrontar, l'entrenador blanc-i-vermell ha comentat que "no és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a Primera. Un gol o canviava tot i no l'hem pogut fer avui. Sempre dic que el responsable del que passa al camp és l'entrenador i soc jo. He fallat a la nostra gent. Tinc sentiment de culpa. És un moment molt surt per tothom, per Girona, per la província, pel club, per mi. És molt difícil. No vull donar explicacions sobre per què perquè ja està. No ho hem de pensar. Només que el Girona s'aixequi el més aviat possible, que ho mereix. Aquests cinc anys he vist un creixement i avui és un pas enrere difícil d'assimilar. No vull trobar explicació perquè no n'hi ha ara".
En un discurs encarat en la mateixa direcció, Míchel ha explicat que "és massa aviat per pensar com quedarà l'equip. La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos. El club sempre ha mirat cap endavant i ho farà. Hem de parlar per veure el projecte que és. Crec que el Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a Primera, penso que és l'objectiu que hem de tenir". "Tinc el sentiment de responsabilitat i de culpabilitat. He intentat donar la meva millor versió. Sé que molta gent buscarà culpables. Crec que he fallat a l'afició, al club i la província. Sempre hem aconseguit tirar endavant durant aquests cinc anys increïbles", ha afegit.
El tècnic de Vallecas, que acaba contracte, no ha donat cap pista tampoc del seu futur: "No és moment de parlar de mi. Vaig dir que quan aconseguíssim l'objectiu, ho miraríem. Però no ho hem fet. És un cop molt dur per tots. Toca passar per una etapa fumuda. Encara no he assimilat el cop. Tinc un buit molt gran per dins. Vull entendre tota la gent que se sent decebuda. Farà molt mal a molta gent i és dur de portar".
Mentre que del partit, només ha valorat que "era un partit a tot o res i hi ha hagut moments de sobreexcitació, d'energia, de frustració... L'equip ho ha intentat. No puc dir res de cap jugador. Tots s'ho han deixat tot, però no ens ha donat".
"No hi ha paraules. El vestidor era silenci total, decepció, pena, responsabilitat. Tots els jugadors estaven plorant. L'escenari no era el millor per parlar. No fa falta donar ànims en un moment que tothom sap que és el més difícil de la nostra carrera. Hem de superar-lo, però pensant que ara toca patir. És un patiment interior que necessitarà el seu temps. No ens aixecarem demà".
