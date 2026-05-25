Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
Míchel va ser el primer en donar la cara, posteriorment ho va fer el president Delfí Geli i, de mica en mica, ho van fent els jugadors; mentre que de la propietat, encara no ha piulat ningú
Després del partit contra l’Elx, no hi havia paraules. «El vestidor era silenci total, decepció, pena, responsabilitat... Tots els jugadors estaven plorant. L’escenari no era el millor per parlar», va comentar Míchel un cop consumat el descens a Segona. L’entrenador va ser el primer en donar la cara a la sala de premsa de Montilivi, posteriorment ho va fer el president Delfí Geli a la zona mixta i, de mica en mica, ho van fent els futbolistes a través de les seves xarxes socials; mentre que de la propietat, encara no ha piulat ningú.
Els capitans ja han dit la seva sobre el cop que ha rebut el Girona. «Toca acceptar un moment molt dolorós per tots. [...] Sento tristesa per no haver estat capaços de donar-los el que mereixien», va expressar Stuani. «El buit i la sensació que ens queda és que us hem fallat i que no hem estat a l’altura», va apuntar Arnau. «Hi ha derrotes que fan mal. I després hi ha les que queden a dins per sempre. [...] Avui no puc dir que el dolor se n’anirà demà. Perquè no se n’anirà. Un descens deixa cicatrius. Però també us dic una cosa: aquest club té ànima i el Girona sempre torna a aixecar-se», va afirmar un Portu que ha passat un dels anys «més durs de la meva vida per sentir-me lluny del que més estimo» per la lesió.
També d’altres, com Witsel, es van pronunciar. «És molt dur, molt dur. [...] Ànims a tots en aquest moment difícil», va reconèixer el belga. O Artero, qui demana: «mirem-nos cap a dins per corregir tot el que no ha servit i no hem fet bé per aconseguir l’objectiu».
