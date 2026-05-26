Només un de cada tres equips descendits han tornat a pujar a la primera l'última dècada
A l’espera de què faci el Las Palmas enguany, nou equips ho han aconseguit durant els darrers deu anys
Costarà de pair, és clar, però s’ha de fer el dol i començar a assumir la nova realitat del Girona. Com més aviat es faci millor. I mentre a Montilivi continua el silenci, molts aficionats del Girona diumenge al vespre van seguir l’emocionant penúltima jornada de Segona Divisió que va deixar l’ascens del Deportivo de la Corunya i el descens de l’Osca, la Cultural Lleonesa i el Saragossa. Toca endinsar-se a la nova categoria on esperen antics rivals molt coneguts i d’altres de nous. A partir d’aquí, amb l’ajuda de la Lliga pel descens i per pressupost, el Girona hauria de ser un dels candidats a l’ascens. Amb això, el club ja sap que no n’hi ha prou. L’experiència del primer descens ho va deixar clar quan es va fallar en la final del play-off contra l’Elx i tampoc es va pujar el curs següent contra el Rayo.
La història diu que no és tan fàcil tornar a pujar. I menys a la primera. En aquest sentit, l’estadística diu que només un de cada tres equips que han baixat els darrers deu anys han pujat la temporada següent. Falta veure què passa amb el Las Palmas enguany, això sí, però de moment cinc dels últims sis descendits no han pujat. Els escollits que han fet els deures de seguida han estat Valladolid i Espanyol (23-24), Granada i Alabès (22-23), Valladolid (21-22), Espanyol i Mallorca (20-21), Osca (19-20) i Llevant i Getafe (16-17). Tocarà fer-ho molt bé perquè l’estada a Segona sigui breu.
Els ascensos i descensos dels darrers deu anys
2015-16
Baixen: Rayo, Getafe i Llevant
Pugen: Alabès, Leganés i Osasuna.
2016-17
Baixen: Sporting, Osasuna i Granada
Pugen: Llevant, Girona i Getafe.
2017-18
Baixen: Dépor, Las Palmas i Màlaga
Pugen: Rayo, Osca i Valladolid.
2018-19
Baixen: Girona, Osca i Rayo
Pugen: Osasuna, Granada i Mallorca.
2019-20
Baixen: Leganés, Mallorca i Espanyol
Pugen: Osca, Cadis i Elx.
2020-21
Baixen: Osca, Valladolid i Eibar
Pugen: Espanyol, Mallorca i Rayo.
2021-22
Baixen: Granada, Llevant i Alabès
Pugen: Almeria, Valladolid i Girona.
2022-23
Baixen: Valladolid, Espanyol i Elx
Pugen: Granada, Las Palmas i Alabès.
2023-24
Baixen: Cadis, Almeria i Granada
Pugen: Leganés, Valladolid i Espanyol.
2024-25
Baixen: Leganés, L.Palmas i Vallad.
Pugen: Llevant, Elx i Oviedo.
2025-26
Baixen: Mallorca, Girona i Oviedo.
Pugen: Racing, Dépor i pendent.
