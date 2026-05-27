Eder Sarabia deixa l'Elx quatre dies després de salvar-lo a Montilivi
El tècnic basc anuncia que deixa la banqueta i s'agafa un temps per motius personals
Després de l'empat a un a Montilivi de dissabte passat que va certificar la permanència de l'Elx i, de retruc, el descens del Girona, Eder Sarabia ha anunciat aquest migdia que no continuarà la temporada vinent al capdavant de la banqueta il·licitana. Sarabia ha explicat que ahir va comunicar la decisió al club i que no entrenarà enlloc el curs vinent. El basc s'agafa uns mesos d'impàs per carregar piles. "Ser entrenador és molt exigent. De vegades es desatenen altres coses que són molt importants. Tinc dues criatures petites. M'agradaria ser més bon pare, bon fill i bon marit. M'agradaria que la relació fos millor. No me'n vaig a entrenar enlloc", ha dit. Sarabia va arribar a l'Elx el 2024 i, en dues temporades l'ha ascendit i mantingut a Primera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital