Eder Sarabia deixa l'Elx quatre dies després de salvar-lo a Montilivi

El tècnic basc anuncia que deixa la banqueta i s'agafa un temps per motius personals

Eder Sarabia, aquest migdia / Elche CF

Marc Brugués

Girona/Elx

Després de l'empat a un a Montilivi de dissabte passat que va certificar la permanència de l'Elx i, de retruc, el descens del Girona, Eder Sarabia ha anunciat aquest migdia que no continuarà la temporada vinent al capdavant de la banqueta il·licitana. Sarabia ha explicat que ahir va comunicar la decisió al club i que no entrenarà enlloc el curs vinent. El basc s'agafa uns mesos d'impàs per carregar piles. "Ser entrenador és molt exigent. De vegades es desatenen altres coses que són molt importants. Tinc dues criatures petites. M'agradaria ser més bon pare, bon fill i bon marit. M'agradaria que la relació fos millor. No me'n vaig a entrenar enlloc", ha dit. Sarabia va arribar a l'Elx el 2024 i, en dues temporades l'ha ascendit i mantingut a Primera.

