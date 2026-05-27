El Girona rebrà 18’2 milions d'euros d’ajuda de la Lliga pel descens
Els gironins, amb el Mallorca (18’5) rebran una partida més alta que l’Oviedo (9) gràcies a les temporades que fa que eren a Primera
Maria Quetglàs
El descens del Girona a Segona Divisió tindrà un important impacte econòmic al club. No obstant això, LaLiga tornarà a activar el mecanisme d’ajuda al descens per esmorteir el cop financer. Així, segons les dades publicades per 2Playbook, el Girona percebrà al voltant de 18,2 milions d’euros, una mica menys que el Mallorca (18,5) i més que l’Oviedo (9), els altres descendits.
La competició reserva 45,7 milions dels ingressos televisius per compensar els tres clubs que han baixat de cara a la temporada 2026-2027. Tant Girona com Mallorca acumulaven quatre i cinc temporades consecutives a Primera Divisió, la qual cosa incrementa notablement la compensació econòmica.
Com es calcula aquesta compensació? Segons explica 2Playbook, el sistema combina una quantitat fixa amb diferents variables en funció del pes econòmic i esportiu de cada entitat. Cada club rep un percentatge fix dels ingressos televisius de Primera, al qual s’afegeixen altres factors: la mitjana d’ingressos audiovisuals de les últimes cinc temporades, la facturació total del club en els últims exercicis i els anys consecutius disputats a LaLiga. Com més gran ha estat l’estabilitat i el volum econòmic de l’equip en la màxima categoria, major és l’ajuda.
La normativa actual limita l’ús immediat de la compensació. Encara que els clubs cobren el 100% de l’import el mateix any del descens, únicament poden destinar la meitat al límit salarial de la plantilla durant la primera temporada en Segona. L’altre 50% només podrà utilitzar-se en el següent curs si l’equip no aconsegueix l’ascens.
Un altre element que influeix és l’anomenat ‘efecte ascensor. Els equips que encadenen ascensos i descensos en poc temps sofreixen una penalització i reben únicament el 66% de la quantitat que els correspondria. Com que Mallorca i Girona feia diverses temporades que estaven consolidats a Primera, evitaran aquesta reducció i podran accedir a una compensació molt més elevada, que no pas la de l’Oviedo o la del Valladolid el curs anterior.
