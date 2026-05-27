Leicester, Sampdoria i Girona: de la Champions a l’infern
Els gironins entren al grup d’equips que no són a la primera divisió del seu país després d’haver disputat la màxima competició continental
El Leicester, campió de la Premier League el 2016 ha baixat enguany a tercera
Dissabte, l’Arsenal i el París Saint-Germain jugaran la final de la Lliga de Campions. El partit més esperat de l’any decidirà si els de Luis Enrique revaliden el títol o bé els de Londres s’estrenen. El món s’aturarà per veure un duel entre dos clubs que no fa tant eren rivals del Girona. De fet, fa poc més d’un any que l’Arsenal s’imposava a Montilivi (1-2) i uns mesos més, que una errada de Gazzaniga esguerrava el debut dels gironins a la màxima competició continental. Perquè sí, encara que sembli mentida, fa quatre dies, el Girona estava amb els millors. Que era un fet extraordinari i potser no torna a passar mai més? Sí, però va ser ben real. Dos anys més tard i després de salvar-se pels pèls el curs passat, el conjunt gironí ha baixat a Segona Divisió i encara una realitat ben diferent. Una realitat que el durà a jugar a països (Andorra) i continents diferents (Ceuta), però que no tindrà res a veure amb la de fa dues temporades quan es va enfrontar a Feyenoord, PSG, Arsenal, Liverpool, Milan, PSV, Slovan i Sturm Graz. Ni a l’actual. S’ha acabat veure els millors clubs de la Lliga a Primera i, òbviament, Europa només es veurà a la tele, si és que els del barri de Gràcia no pugen.
En aquest sentit, el Girona no serà l’únic club amb passant recent a la Lliga de Campions que no juga a la Primera Divisió del seu país. El Mallorca ha fet el mateix camí. A més a més, equips com el Blackburn Rovers o el Sampdoria el són alguns que naveguen per la segona categoria dels seus països. Els gironins i el Leicester -que ha baixat a la tercera- són els que tenen un passat més recent a la Champions i no jugaran a Primera el curs entrant.
D’històrics vinguts a menys a les principals lligues europees, n’hi ha una bona colla. A la segona francesa per exemple, hi ha el Saint Ettiene i el Niça, que es jugaran aquest cap de setmana a la final del play-off una plaça a la Ligue 1. Tampoc són a Primera el Reims o el Girondins de Burdeus, ni el Nantes i el Metz, que enguany, com el Girona també han baixat a Ligue 2. A Alemanya, el Nüremberg, Kaiserlauten o l’Hertha Berlín juguen a la Bundesliga 2 mentre que el Munic 1860, el Hansa Rostock i el Saarbrücken ho fan a Tercera. El Schalke 04, això sí, ha celebrat el retorn a Primera aquest curs mentre que el Wolfsburg ha baixat i jugarà a segona.
A Anglaterra, l’Ipswich Town ha tornat a la Premier i deixa la segona (Championship) amb el Blackburn Rovers i el Derby County als quals s’hi afegeixen el Wolverhampton i el Burnley, descendits. Mentrestant, a Itàlia, l’Hellas Verona ha baixat a la Serie B i, juntament amb el Sampdoria -finalista contra el Barça el 1992-, seran els únics exChampions a segona amb el permís del Chievo Verona, refundat, que és a la D.
A la Lliga espanyola, el Girona ha caigut a Segona acompanyat pel Mallorca, que té al seu historial un parell de participacions a la màxima competició continental. A banda de gironins i balears, el Màlaga és l’únic equip que ha tastat la Champions que no és, de moment, a Primera. Els andalusos tenen clares opcions de fer el play-off d’ascens en la darrera jornada que resta i podrien sortir d’aquest grup. Aquella participació no l’hi traurà ningú al Girona que, confia poder escapar de seguida d’aquesta colla de clubs assenyalats.
