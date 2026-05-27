Un projecte «esgotat» i ben poques respostes cap al soci
Els expresidents del Girona, Francesc Rebled, Joaquim Boadas i Patxi Otamendi consideren que cal regenerar la il·lusió amb un projecte nou amb cares noves i que engresqui la massa social
Encara en estat de xoc pel disgust de diumenge, l’afició del Girona continua esperant notícies des del club. Què passarà amb Míchel? Es podran mantenir alguns jugadors? La plantilla la dissenyarà Quique Cárcel? Hi haurà moviments a la propietat? Molts dubtes i poques respostes, algunes de les quals s’aniran resolent les pròximes hores. Així, entre avui i demà hauria de saber-se si l’etapa de Míchel a Montilivi s’acaba o bé s’allarga a Segona. Per a la resta de qüestions, caldrà més paciència.
En aquest sentit, els expresidents del club, Francesc Rebled i Patxi Otamendi, consideren que l’etapa de Míchel està esgotada. «Encara que volgués quedar-se i intentar pujar, considero que està esgotada la seva era. És difícil baixar i mantenir l’entrenador. Seria força incoherent», assegura Otamendi. En la mateixa línia es mostra Rebled, que fins i tot, ja veia tancada l’etapa la temporada passada. «Míchel semblava intocable i el pal de paller del projecte. No se l’ha destituït ma i està molt bé, perquè es dona confiança, tranquil·litat i solidesa al projecte. Ara bé, després d’aquests dos anys, independentment que no hi hagi hagut una bona planificació, considero que l’etapa de Míchel s’ha esgotat. Això passa en futbol. No sé fins a quin punt ha perdut la força al vestidor. El Consell sempre parla de projecte amb ell al capdavant i aquest projecte s’ha acabat».
Per la seva banda, Joaquim Boadas no vol assenyalar Míchel i apunta més a la confecció de la plantilla. «S’han de fer canvis importants a la plantilla per regenerar-la. Els fitxatges no han estat gaire encertats. No es poden fitxar jugadors no contrastats per 25 milions d’euros o pagar per d’altres com Abel Ruiz o Miovski. S’ha perjudicat greument viabilitat del club. S’havien de fitxar jugadors resolutius com Sadiq o algun altre».
La multipropietat
Ni Otamendi, ni Boadas ni Rebled saben per on pot anar el nou projecte del Girona 2026-27. En tot cas, sí que subratllen la dificultat de gestionar una entitat amb tres caps. «El més difícil és coordinar la propietat. Hi ha molta gent al mateix vaixell. Quan es va a la Lliga de Campions tot és fantàstic, però quan la cosa es complica, vénen els problemes a l’hora de gestionar-ho tot amb més d’un propietari», recorda Otamendi.
L’altra pota clau del nou projecte és la direcció esportiva. Rebled considera que Quique Cárcel, que té contracte, s’ha guanyat el dret a decidir si vol continuar. «El dubte és que no vulgui anar-se’n amb Míchel, si se’n va, perquè sempre ha dit que anaven de bracet en el projecte». Per a Boadas cal una reconstrucció ràpida en una situació imprevista. «Ningú s’ho esperava i ara cal moure fitxa de pressa perquè s’ha de reconstruir un equip per Segona, que és molt diferent». Per la seva banda, Otamendi considera que Cárcel té «part de responsabilitat, com tothom». El dirigent palamosí assenyala el silenci del club. «He trobat a faltar algú de la propietat que sortís a donar la cara. No a demanar perdó, perquè és futbol, però sí a explicar-se i animar la gent. Trobo que és un menys prou pel soci deixar Míchel sol sempre», diu.
