Cárcel continuarà liderant la planificació de la pròxima temporada
El club ratifica el director esportiu, que tindrà el repte de triar el nou entrenador i reconstruir la plantilla per aspirar a l’ascens
El moviment de canviar d’entrenador és el primer que es veu després el descens. N’hi ha hagut un altre, això sí, d’imperceptible. El club ha decidit mantenir l’aposta per Quique Cárcel al capdavant de la direcció esportiva. La propietat del Girona, formada pel City Group (47%), Marcelo Claure (35%) i Pere Guardiola (16%) fan confiança al barceloní perquè sigui qui lideri la reconstrucció de la plantilla de cares a la temporada vinent. Amb contracte en vigor fins al 2027, Cárcel continuarà sent l’arquitecte d’un Girona que ve de dues temporades esportivament decebedores que han acabat amb l’equip abocat a Segona. La feinada serà grossa per al barceloní a qui la propietat ha transmès el missatge de fer un equip ben competitiu que permeti lluitar per tornar a Primera de seguida. Entre traspassos, rescissions i fitxatges, a Cárcel li espera un estiu ben entretingut.
Posada, o ratificada, la primera pedra del Girona 2026-27, el següent pas és veure què passarà a la banqueta. El descens ha canviat radicalment el panorama i el club ha decidit explorar nous camins més enllà de Míchel. L’adéu del madrileny obre una porta que feia temps que era tancada, la del càsting d’entrenadors. Serà feina de Cárcel, ara, triar bé qui serà el nou director d’orquestra d’un Girona que sortirà amb l’etiqueta de candidat a l’ascens.
