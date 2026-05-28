La Federació de Penyes reclama "transparència, compromís i un projecte real de futur" al Girona
L'organització de penyes blanc-i-vermelles exposa en un comunicat que el descens "no pot convertir-se en un argument recurrent per justificar la manca d’ambició ni la inexistència d’un projecte sòlid i consolidat"
Són molts els qui esperen un missatge institucional del Girona després del descens a Segona divisió. Han passat cinc dies des que el president Delfí Geli va parlar un cop finalitzat l'encontre davant l'Elx (1-1), en què els de Míchel van ser incapaços de guanyar la final tot i jugar a Montilivi amb el suport de milers d'aficionats que van omplir l'estadi, i des de llavors, tret dels jugadors i l'entrenador, cap membre de la propietat n'ha dit res al respecte. Baixar de Primera ha estat un cop duríssim per al club blanc-i-vermell, que treballa en silenci per fer front a la nova realitat. Un dels principals punts a resoldre és el de la continuïtat o no del tècnic de Vallecas a la banqueta.
Mentrestant, els seguidors mostren la seva incertesa i preocupació davant la manca de respostes. Aquest matí la Federació de Penyes del Girona ha emès un comunicat adreçat a l'entitat per reclamar "transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens a Segona".
En l'escrit de l'organització de penyes gironines s'exposa que "el passat dissabte, 23 de maig, es va confirmar allò que molts de nosaltres no volíem ni podíem arribar a creure: el descens del nostre estimat Girona FC a Segona Divisió. Durant aquests anys, el club ens ha recordat reiteradament d’on veníem i que el retorn a categories inferiors sempre era una possibilitat. Tanmateix, aquesta realitat no pot convertir-se en un argument recurrent per justificar la manca d’ambició ni la inexistència d’un projecte sòlid i consolidat". En aquest sentit, s'insisteix que "fa nou anys que es parla d’un nou estadi i de la necessitat de 'consolidar el club a Primera Divisió'. Però, què significa realment consolidar-se? En el futbol no existeixen garanties permanents de romandre a Primera; el que sí que es pot consolidar és una estructura, una voluntat competitiva i un projecte de futur que no depengui exclusivament dels resultats immediats".
La Federació de Penyes ha fet referència a "clubs com el Màlaga, el Deportivo de la Corunya, l’Elx, el Mallorca, el Llevant, l’Almeria, l’Osasuna, l’Sporting de Gijón, l’Oviedo, el Cadis, el Granada o el Getafe han alternat ascensos i descensos i, malgrat això, disposen d’instal·lacions i estadis més que dignes". "Un projecte de futur no passa per desmantellar una plantilla que havia demostrat competitivitat per fer caixa. Tampoc per esperar les últimes oportunitats del mercat de fitxatges, desaprofitant mesos determinants de competició. Un projecte seriós es construeix amb previsió, estabilitat i equilibri esportiu. No sembla coherent dependre de cessions o apostes de futur sense garanties, ni assumir inversions milionàries en futbolistes sense una trajectòria consolidada que justifiqui determinades operacions. Igualment preocupant és la percepció que les peticions esportives de l’entrenador no hagin estat ateses en una temporada amb un pressupost extraordinari", s'assegura en referència als darrers mercats de fitxatges -en especial als que han vingut després de la temporada 2023-24 amb la classificació a la Champions-. En aquests dos darrers anys, el Girona ha assolit un límit salarial de rècord amb 174 milions entre el curs passat i aquest.
Els penyistes s'han mostrat decebuts també "pel paper exercit pel City Football Group respecte al Girona FC. La sensació és que el club ha estat utilitzat massa sovint com un aparador o un espai de prova per a jugadors joves, mentre els grans actius esportius que havien fet possible una temporada històrica es desmantellaven ràpidament". "L'extraordinària classificació per a la Champions League, assolida gràcies al rendiment col·lectiu i a futbolistes determinants, semblava obrir una etapa de consolidació esportiva. En canvi, es va optar per prioritzar vendes i canvis profunds en la plantilla, confiant excessivament en apostes incertes", s'afegeix.
D'altra banda, consideren que "ara és el moment de demostrar si la propietat continua compromesa amb el projecte esportiu del Girona FC. Existeixen recursos econòmics previstos per afrontar aquesta nova etapa, tant per compensacions derivades del descens com per possibles ingressos de traspassos i altres partides ja previstes".
Els penyistes demanen explicacions
La Federació de Penyes planteja "diverses preguntes imprescindibles": "quina és l'estratègia real per intentar recuperar la categoria?, es destinaran els recursos disponibles a construir un projecte competitiu?, quin és el calendari real per culminar la ciutat esportiva?, es continuarà ajornant la millora d'un estadi que l'afició considera insuficient?, hi haurà més transparència, empatia i comunicació amb els socis i aficionats?, el Fòrum Montilivi es convertirà realment en un òrgan representatiu i útil per a l'afició?".
Mentre busquen totes les respostes, Cristóbal Sánchez, vicepresident de la Federació de Penyes, diu que "hem considerat que atenent el silenci per part del club (en part també entenem que és lògic perquè deuen estar decidint moltes coses que no havien previst), havíem de fer aquest comunicat per fer una valoració i demanar explicacions al club. Hi ha temes d'infraestructures, de fitxatges, de gestió i de comunicació en els quals pensem que hi ha hagut moltes errades i s'ha de millorar, i molt. També demanem, com sempre, transparència, compromís i tenir clar el projecte de futur. Aquest no pot ser desmantellant una plantilla que ens havia engrandit anant a la Champions. Està bé fer algun canvi de jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar millorant el projecte, però el que no pot ser és desmantellar totalment la plantilla i reinvertir els diners amb uns jugadors que no han respost. Tampoc podem estar esperant habitualment, com ara, que algú ens doni un bri d'esperança".
