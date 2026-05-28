El retorn d'Asprilla, un altre bon maldecap pel Girona
El colombià, amb contracte fins al 2030, ha tingut un paper residual en la seva cessió al Galatasaray que, en principi, no contempla fer efectiva l'opció de compra
Solís ha fet una bona segona volta al Birmingham i té cartell per ser traspassat mentre que Misehouy i Fuidias han estat suplents a l'Aris grec i al Nàstic a Primera RFEF
Minsu i Jastin han destacat a Segona amb l'Andorra i tenen el perfil per quedar-se el curs vinent a Segona
Són dies de dol a Montilivi. El descens a Segona ningú se l’esperava i ha agafat tothom a contrapeu. A partir d’aquí, més aviat que tard toca prendre decisions i començar a posar fil a l’agulla en la planificació de la temporada vinent. Primer cal confirmar que serà Quique Cárcel, amb contracte en vigor, l’encarregat de configurar la plantilla. A partir d’aquí, anunciar el futur de Míchel, si s’hi compta o no i, si és que no, cercar-li un relleu. Llavors, vindrà la part més complicada: reformular la plantilla. Ben segur que els aficionats blanc-i-vermells comencen a fer càbales sobre quins jugadors es quedaran i quins podrien venir. En aquest sentit, mantenir els sous dels futbolistes actuals a Segona és inassumible encara que, per contracte, a alguns se’ls el pugui rebaixar. A més a més, hi haurà jugadors que tindran ofertes de Primera i pels quals el Girona haurà de negociar-ne la venda a la baixa, perquè molts s’han devaluat o se’ls redueix la clàusula de rescissió.
És a dir, econòmicament, el descens a Segona és ruïnós per a un club que col·lecciona males notícies. N’hi ha més. Perquè a banda dels futbolistes que han acabat el curs i que s’hauran d’empaquetar, a partir de l’1 de juliol, els que estaven cedits en altres clubs s’han de reincorporar a l’equip. Fins aquí bé, tenint en compte que homes joves del planter com Kim Minsu o Jastin Garcia, que han fet un any bonot a Segona amb l’Andorra poden tenir lloc a l’equip. Ara bé, en aquest llistat hi ha també Yáser Asprilla. Sí, Asprilla, aquell jugador colombià pel qual se’n van pagar divuit milions d’euros fa dos estius i que arribava com a fitxatge estrella per jugar la Lliga de Campions. Més que pels quatre gols i dues assistències en cinquanta partits que ha jugat, Asprilla és recordat per una apatia desesperant i una implicació mínima al club i al vestidor. Aquest gener el club li va trobar sortida en forma de cessió al Galatasaray, on tampoc ha despuntat. A Turquia, el colombià ha jugat nou partits, tres de titular i no ha aportat ni gols ni assistències. Amb tota seguretat, el Galatasaray no farà efectiva l’opció de compra i Asprilla, si el club no el col·loca abans, haurà de començar la pretemporada amb el Girona, amb qui té contracte fins al 2030. Més mercat tindrà Jhon Solís. El migcentre colombià va ser cedit a l’hivern al Birmingham, de la segona divisió anglesa, amb qui ha tingut un rendiment notable: divuit partits, tretze de titular i un gol. El bon paper a Anglaterra ha fet que el jugador tingui cartell i tant el Birmingham, com altres clubs britànics, podrien intentar el seu fitxatge en propietat. Solís té contracte a Montilivi fins al 2028.
Qui també ha de tornar és Gabriel Misehouy, que ha tingut una presència residual a l’Aris de Salònica grec, amb qui ha jugat dotze partits (dos gols i dues assistències). El jove neerlandès té contracte fins al 2028. Un altre que ha de tornar després de tres cessions gens reeixides és el porter Antoni Fuidias. El berguedà, que encara té un any més de contracte, ha estat suplent tant el curs passat a Cartagena a Segona (cinc partits) com enguany al Nàstic de Tarragona (quatre) a Primera RFEF.
Més possibilitats de quedar-se tenen Minsu i Jastin, cedits a l’Andorra, que han signat, fins ara, sis dianes i quatre assistències en trenta-nou partits i, tres gols i dues assistències en vint-i-vuit, respectivament.Menys protagonisme ha tingut Antal Yaakobishvili primer a Andorra (5 partits) i després a Tenerife (7).
