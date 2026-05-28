S’acaba l’era Míchel al Girona
El Girona confirma l’adéu del tècnic madrileny, que deixa Montilivi després de cinc temporades
Cinc dies després de confirmar-se l’estimbada a Segona Divisió, el Girona sembla que comença a bategar. El descens ha estat una bona garrotada, no letal, però sí que ha deixat estabornit el club durant uns quants dies. Cinc concretament, fins que s’han pres les primeres decisions. La primera, la més urgent, la no continuïtat de Míchel Sánchez a la banqueta. El club ha fet oficial aquesta tarda que el madrileny no serà l’entrenador de l’equip la temporada que ve. D’aquesta manera, Míchel posa punt final una etapa de cinc temporades en què ha aconseguit un ascens a Primera, un tercer lloc i una classificació per a la Lliga de Campions, però que tanca amb el descens a Segona. Amb Míchel se’n van també tots els membres del seu cos tècnic, Salva Fúnez, Juan Carlos Balaguer i David Porcel.
