Míchel Sánchez: "No vull dir adéu i no m'acomiadaré; el meu cor estarà a Girona"
L'exentrenador del Girona ha valorat la seva etapa amb un emotiu vídeo
Míchel Sánchez ha valorat la seva etapa al Girona amb un emotiu vídeo a les xarxes socials. "Han estat cinc anys amb coses bones i no tan bones, però la paraula que em ve al cap és felicitat. He viscut cinc anys de felicitat", ha dit.
"No vull dir adéu i no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà a Girona, tinc el sentiment de pertinença", ha resumit Míchel, que ha donat les gràcies a tothom i ha destacat un nom per damunt dels altres, el de Quique Cárcel. "Ell ha fet que aquest viatge hagi valgut la pena".
Ni el Girona ni el ja exentrenador han explicat els motius del seu adéu ("el futbol té aquestes coses", ha raonat), i tampoc no oferiran cap roda de premsa ni hi haurà cap acte de comiat. La setmana vinent, això sí, hi ha prevista l'aparició pública de Quique Cárcel, el director esportiu, que liderarà el nou projecte des dels despatxos. "Aquí teniu un gironí més per a tota la vida", ha finalitzat Míchel, en imatges gravades al costat del futbolí del vestidor de la primera plantilla blanc-i-vermella.
