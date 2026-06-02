Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
narcoassalts GironaTomb Raider Gironavaga metges Gironaentrenador Girona FCpluges Gironacrim Figueres
instagramlinkedin

Ferran Ruiz fitxa pel Terrassa després de no renovar amb el Girona

El defensa olotí firma per una temporada més una segona en cas d'ascens a Primera RFEF

Ferran Ruiz, en un partit amb el Girona B a Vidreres.

Ferran Ruiz, en un partit amb el Girona B a Vidreres. / David Aparicio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

El Terrassa ha anunciat aquesta tarda que Ferran Ruiz s'ha convertit en nou jugador de l'equip egarenc, que dirigeix Oriol Alsina, després d'arribar a un acord per a la temporada 2026-27 més una segona en cas d'ascens a Primera RFEF. El lateral dret olotí, de 23 anys, acabava contracte amb el Girona i no ha renovat. Aquest curs, ha disputat un total de 29 partits amb el conjunt de Quique Álvarez, coincidint amb el debut del filial blanc-i-vermell a Segona RFEF, mentre que no ha comptat per a Míchel Sánchez al primer equip. L'entrenador de Vallecas li va donar l'oportunitat de debutar a Primera divisió l'exercici 2024-25 en un partit contra el Getafe arran de les moltes baixes que hi havia a la plantilla.

Com va passar durant l'etapa al Girona, la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa està envoltada de crítiques i polèmica tenint en compte que el defensa garrotxí està implicat en una causa judicial, juntament amb Raúl Asencio (Reial Madrid) i dos excompanys més, per haver enregistrat imatges sexuals de dues dones, una de les quals era menor d’edat, i haver-les difós sense consentiment, quan formaven part del planter del club blanc.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  4. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  7. La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
  8. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros

De la fama al desnonament: el drama d’un cantant conegut

De la fama al desnonament: el drama d’un cantant conegut

El Govern emplaça les escoles a «replantejar» el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials

El Govern emplaça les escoles a «replantejar» el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials

Vilablareix recapta 8.500 euros per a la investigació de l’ELA

Vilablareix recapta 8.500 euros per a la investigació de l’ELA

Ferran Ruiz fitxa pel Terrassa després de no renovar amb el Girona

Ferran Ruiz fitxa pel Terrassa després de no renovar amb el Girona

Salut defensa els acords assolits amb els metges davant la campanya «Ni un minut més»

Salut defensa els acords assolits amb els metges davant la campanya «Ni un minut més»

Interrompuda la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres per una incidència a la infraestructura

Interrompuda la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres per una incidència a la infraestructura

Girona estrena el vol regular a Luxemburg

Girona estrena el vol regular a Luxemburg

Les imatges de la jornada de portes obertes de Protecció Civil a Girona

Les imatges de la jornada de portes obertes de Protecció Civil a Girona
Tracking Pixel Contents