Ferran Ruiz fitxa pel Terrassa després de no renovar amb el Girona
El defensa olotí firma per una temporada més una segona en cas d'ascens a Primera RFEF
El Terrassa ha anunciat aquesta tarda que Ferran Ruiz s'ha convertit en nou jugador de l'equip egarenc, que dirigeix Oriol Alsina, després d'arribar a un acord per a la temporada 2026-27 més una segona en cas d'ascens a Primera RFEF. El lateral dret olotí, de 23 anys, acabava contracte amb el Girona i no ha renovat. Aquest curs, ha disputat un total de 29 partits amb el conjunt de Quique Álvarez, coincidint amb el debut del filial blanc-i-vermell a Segona RFEF, mentre que no ha comptat per a Míchel Sánchez al primer equip. L'entrenador de Vallecas li va donar l'oportunitat de debutar a Primera divisió l'exercici 2024-25 en un partit contra el Getafe arran de les moltes baixes que hi havia a la plantilla.
Com va passar durant l'etapa al Girona, la incorporació de Ferran Ruiz al Terrassa està envoltada de crítiques i polèmica tenint en compte que el defensa garrotxí està implicat en una causa judicial, juntament amb Raúl Asencio (Reial Madrid) i dos excompanys més, per haver enregistrat imatges sexuals de dues dones, una de les quals era menor d’edat, i haver-les difós sense consentiment, quan formaven part del planter del club blanc.
