El City Group tanca el curs amb dos ascensos i un descens
El grup ha celebrat com el Troyes i el Lommel han pujat a les màximes categories de França i Bèlgica, respectivament, però ha perdut el Girona que baixa a Segona, on també continuarà el Palerm italià
L’estiu del 2017, el Girona va entrar a formar part de City Football Group. Després d’un impàs amb TV Sport Events, format pel tàndem francès Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa, s’acabava l’època de propietaris clàssics i de la terra com Josep Gusó o Josep Delgado per incorporar-se a un gran grup, que començava a fer-se gegant. Un pas que havia de donar estabilitat esportiva i econòmica a un Girona que havia sobreviscut pels pèls al perill del descens i de la desaparició. Des de llavors, de bracet amb Pere Guardiola i Marcelo Claure, el Girona ha viscut els millors anys de la seva vida, amb dos ascensos a Primera, un tercer lloc i la participació a la Lliga de Campions. I dos descensos a Segona, també. El darrer, enguany, en un moviment inesperat que trasbalsa el creixement que té el grup pensat pel Girona. Caldrà esperar a les explicacions que han de donar els responsables del club gironí aquesta setmana per veure quina idea de futur es té al grup. D’entrada, la sensació és que hi ha la voluntat de fer un equip potent que lluiti per tornar com més aviat millor a Primera. De moment però, encara ningú ha badat boca.
El descens del Girona ha estat una de les poques notícies negatives del City Football Group aquesta temporada. El balanç del curs 2025-26 del grup propietat del 47% del Girona és de notable pel que fa als clubs europeus de la seva òrbita. Fins ara, el Girona era el segon que tenia més amunt després del Manchester City. Un panorama que canviarà a partir d’aquest estiu perquè al descens dels gironins es contraposa amb els ascensos del Troyes i del Lommel a les màximes categories de França (Ligue 1) i de Bèlgica (Pro League), respectivament. La força del Girona a dins del grup encara es podia haver vist més reduïda si el Palerm hagués ascendit a la Serie A. Els italians, tanmateix, han quedat eliminats a les semifinals del play-off d’ascens contra el Catanzaro i continuaran a la segona divisió (Serie B). Així doncs, pel que fa a Europa, el grup tanca el curs amb el segon lloc a la Premier League, la FA Cup i la Qarabao Cup del City, els ascensos del Troyes i del Lommel, el quasi ascens del Palerm i el descens del Girona.
Arreu del món
Sota el paraigua del City Group hi ha més clubs fora d’Europa. El New York City als Estats Units, el Montevideo Torque a l’Uruguai o Bahia al Brasil, entre altres. En aquest sentit, moltes competicions no europees s’han aturat per la disputa del Mundial i es reprendran un cop s’acabi la gran cita. Així, per exemple, el Montevideo City Torque és sisè a la lliga uruguaiana, el New York City, vuitè a la MLS, el Shenzhen Peng City és novè a la Superlliga xinesa i l’Sport Clube Bahia, sisè al Brasileirao. Per la seva banda, el Bolívar, que és un club partner i no propietat del grup, és quart, a la màxima categoria de Bolívia. Mentrestant, el Melbourne City ha acabat sisè a la lliga australiana i el Yokohama Marinos, setè a la Japan League.
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