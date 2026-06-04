Cárcel: “El nou entrenador ens ha d'injectar energia a tots"
El director esportiu assegura que està en ple procés de selecció del nou tècnic, que n'hi ha molts que li agraden i que intentarà mantenir "el gruix de la plantilla actual"
El pressupost passarà de 65 milions a 37 arran del descens de categoria
La garrotada del descens ha estat forta. Molt. Tanmateix, no és nova. A Montilivi n’hi ha hagut unes quantes els darrers i, bona part de la cúpula directiva les ha sofert. Quique Cárcel n’és un i, segurament, és un dels que té la feina més feixuga d’intentar aixecar les mirades i l’ànim dels jugadors i tècnics després de grans disgustos. Ara li toca tornar-ho a fer. Ha fet el dol i està “net” i amb forces per començar un nou projecte. Li ha costat és clar. De fet, no se’n veia amb cor. “El dia de l’Elx em sentia el màxim responsable del descens. Sí que tenia un any de contracte, però fins que no vaig parlar amb en Pere (Guardiola), no veia amb forces. Ara veig que sí, que ho faré gràcies a la gent que tinc a darrere i a l’equip de treball. Ells m’han aixecat” ha dit Cárcel després de demanar “disculpes” als accionistes, gent del club i “sobretot” l’afició. Tot plegat, per intentar recuperar la categoria com més aviat millor. I aquest serà l'objectiu, segons han deixat clar Delfí Geli, Pere Guardiola, Ignasi Mas-Bagà i Cárcel.
A partir d’aquí, Cárcel ha estat preguntat pel futur i tot i no mullar-se gaire ha donat algunes pinzellades. Com ara que el nou entrenador ha de ser algú que entri “en el nostre estil i manera de pensar”. També, sobretot que torni la il·lusió a l’entorn i al club. “Necessitem algú que ens doni energia en el moment de l’estat mental en què estem després del descens. Qui vingui ha d’estar més convençut que ningú de l’objectiu”, deia recordant que hi ha molts tècnics que li agraden. Se li ha escapat també que algun encara està en competició, com ara els que fan el play-off per pujar a Primera.
En aquest sentit, el director general Ignasi Mas Bagà ha detallat que el pressupost passarà de 65 milions a 37, ajuda pel descens de la Lliga inclòs. En aquests números, s’haurà de moure Cárcel, que ha recordat que és ell qui fa les propostes i l’última paraula en els fitxatges. Pel que fa a la plantilla, Cárcel és conscient que canviarà i molt tot i que la intenció és la de mantenir “el gruix” de l’actual. No serà fàcil. “No és el Fantasy”, ha repetit fent broma altra vegada, recordant que l’equip no estarà fet en dos dies i que preveu un mercat “llarg”. “Si vénen ofertes amb sentit, en parlarem, si no, no. El míster anirà clarificant-ho tot”. Cárcel ha revelat que darrerment, l’han trucat directors esportius i gent de futbol per donar-li “ànims” i alhora “m’han preguntat per dos o tres jugadors. Això vol dir que la plantilla té valor”.
Cárcel no ha parlat de noms concrets com Stuani o David López, que acaben contracte i ho ha derivat a la decisió del nou entrenador. Sí que ha parlat de Míchel, el nou entrenador de l’Ajax. “Estava convençut que si ens haguéssim salvat, hauria pogut continuar. Un cop descendits, amb la tristor i buidor, la sensació era de voler plegar tots. Ells sempre ha mantingut que sent un més i hauria volgut continuar però el futbol té sentit comú i ell té la capacitat d’anar a clubs importants. No hi havia debat. Hi ha mirades que feien veure que això s’havia acabat. Me n’alegro que sigui a l’Ajax”, deia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes