Mantenir la fidelitat de l’afició tot i el descens
El Girona, que aquesta temporada ha tingut 9.800 abonats i 16.000 socis, es marca el repte de preservar la massa social a Segona
El descens a Segona divisió ha trastocat els plans de totes les esferes del club, però, com ja va passar després de perdre la màxima categoria del futbol estatal al final de la temporada 2018-19, l’aposta perquè el Girona continuï creixent i tingui un lloc fix a l’elit es manté intacta. Des de l’endemà del tràgic partit contra l’Elx (1-1), l’objectiu prioritari que hi ha a Montilivi és retornar a Primera com més aviat millor i, per això, tothom treballa per intentar que aquest nou sotrac sigui només un interval d’un any.
Sabedor que en la darrera etapa a Segona una de les grans fites que es van assolir va ser mantenir el gruix de la massa social, que només ha fet que créixer des del primer ascens de 2017, obrint un nou escenari a les comarques gironines, el Girona prepara la nova campanya d’abonaments per a la temporada 2026-27 amb la previsió de poder presentar-la ben aviat als seus seguidors. El punt de partida són els 9.800 abonats que es van aconseguir el curs passat, xifra rècord que s’intentarà preservar tot i el descens de categoria.
En aquest sentit, l’entitat blanc-i-vermella confia que bona part dels abonats renovin els seus carnets i també cal tenir en compte la llista d’espera de socis que desitgen tenir un seient a Montilivi. L’estiu passat s’enfilava a les més de 4.000 persones i amb les noves altes que es van tramitar van tenir accés a l’abonament unes 400 aproximadament, les quals formaven part de les inscripcions fetes entre els anys 2022 i 2023. Si sorgeix l’oportunitat, els pròxims socis a entrar seran els que es van apuntar entre el 2023 i el 2024, malgrat que caldrà veure com afecta la nova realitat del conjunt gironí a tot plegat.
La fidelitat com a referència
Pel que respecta a l’afició, l’experiència de l’últim descens a Segona no va ser negativa. Al contrari. Si el Girona tenia 9.500 abonats a Primera la temporada 2018-19, la 2019-20 va començar amb l’aleshores rècord dels 9.501 abonats. Segurament, va ser un número testimonial però prou important com per aixecar-se i afrontar amb il·lusió aquell exercici. Entre la pandèmia de la Covid i la final del play-off perduda contra l’Elx, la següent (2020-21) hi va haver una petita davallada baixant als 9.106 abonats que la 2021-22 es van convertir en 9.100 abonats després d’una altra final del play-off perduda llavors davant el Rayo Vallecano.
Posant aquests números sobre el paper, s’observa que el Girona va mantenir la fidelitat de la massa social a Segona i, segurament, van influir a perdre al voltant d’uns 300 abonats tant la Covid com el fet de continuar a la segona categoria del futbol estatal per fallar dues finals del play-off seguides. Sigui com sigui, des del primer ascens de 2017 mai s’ha baixat dels 9.000 abonats.
Aquesta vegada, el Girona té molts més abonats, 9.800, i també una llista d’espera més llarga. Caldrà veure quina és la resposta de l’afició aquest estiu.
D’altra banda, el Girona no només compta amb el suport dels abonats sinó que suma forces amb els socis -condició indispensable per ser abonat-. Aquesta temporada, la xifra se situa en els 16.000 socis els quals es van atrapar ja el curs passat gràcies a la participació a la Champions. Jugar a Europa va permetre incrementar el número de socis en 3.000 persones. No obstant això, en l’anterior etapa a Segona la diferència entre el número d’abonats i de socis estava més equiparada. Per exemple, la temporada 2019-20 hi havia 9.501 abonats i 11.000 socis i la 2021-22 hi havia 9.100 abonats i 9.800 socis.
La diferència de preus
A més a més, el descens influirà segurament en la forquilla de preus dels abonaments. La diferència que hi va haver entre la temporada 2018-19 a Primera i la 2019-20 a Segona va ser d’uns 200 euros. Llavors, costaven entre 40 i 650 euros la 18-19 i entre 35 i 450 euros la 19-20.
Aquesta temporada els preus han anat dels 80 als 960 euros, mentre que s’han creat noves zones a l’estadi com la Grada Familiar i la Zona d’Animació. L’últim descens es va desmuntar part de les grades retràctils, perdent uns 3.000 seients. La capacitat actual de Montilivi és de 14.600 espectadors i s’està pendent de si es manté.
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