La cúpula del Girona parla després del descens: "El projecte de l'estadi va lligat a la categoria i la prioritat ara és pujar"
Pere Guardiola, Ignasi Mas-Bagà i Delfí Geli es refereixen a Montilivi i expliquen que construir la nova llar té un cost d'entre 100 i 150 milions d'euros, els quals s'hauran de finançar mitjançant inversió privada perquè "surtin els números"
Aquest estiu es continuaran fent petites millores a Montilivi, però per a l'anunci del nou estadi caldrà esperar. El projecte de la construcció de la nova llar blanc-i-vermella continua al damunt de la taula, amb més opcions de canviar de terreny que no pas de mantenir-la al mateix perquè sigui viable, encara que el descens a Segona el paralitza en certa manera per l'alt cost que suposarà. La màxima prioritat del Girona és retornar a Primera com més aviat possible i hi destinarà tots els esforços -especialment econòmics- per aconseguir-ho. Així ho ha explicat aquest migdia alguns la cúpula del club en una roda de premsa conjunta amb la participació del president Delfí Geli, el president del Consell d'Administració Pere Guardiola, el director general Ignasi Mas-Bagà i el director esportiu Quique Cárcel.
"Montilivi no és nostre i no es pot fer per fases, s'ha de construir tot de cop pels fonaments que té l’estadi. No ens podem plantejar fer un Montilivi nou en tres anys. Si ens volem quedar a Monitlivi, ens passarà que durant un o com a mínim dos anys no tindrem camp. On anirem a jugar? A Palamós, al sud de França, a Barcelona..? No es pot fer en un estiu, com a mínim en un any o dos. Portem molt de temps analitzant el projecte de l’estadi com a tal. Estar a Primera i tenir estabilitat és una realitat, mentre que a Segona és una altra. El projecte de l’estadi no pot suportar aquest tipus d’inversió ara mateix. Som un club petit. Si volem tenir bones plantilles, fer créixer l’acadèmia… No tenim diners per tot. L’ingrès del club és el que és. Fer un estadi correcte provoca una inversió d’uns 150 milions d'euros. S’ha de buscar inversió privada perquè el club com a tal no té capacitat econòmica per fer això. Han de sortir els números de la inversió privada. Per això, el projecte del nou estadi ha de tenir una viabilitat econòmica perquè la gent no posarà diners sense tenir un retorn. El somni dels accionistes és tenir un estadi millor", ha explicat Pere Guardiola, tercer màxim accionista del Girona.
Ignasi Mas-Bagà ha revelat que el pressupost es reduirà a la meitat i passarà a ser d'uns 37 milions d'euros.
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