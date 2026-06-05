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El Girona i Maristes promouen la formació en futbol

La col·laboració aproparà als joves i futurs professionals una oferta acadèmica que combina esport i educació

Un partit del Girona B.

Un partit del Girona B. / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona

El Girona i Maristes han posat en marxa una iniciativa conjunta amb l’objectiu de promoure la formació especialitzada en l’àmbit del futbol de cara a la propera temporada. Aquesta proposta neix amb la voluntat de les dues entitats d’apropar als joves i futurs professionals una oferta acadèmica de qualitat que combina formació esportiva i educativa, adaptada a les exigències actuals del sector i orientada al desenvolupament integral dels estudiants.

Per presentar en detall els programes formatius, han organitzat una reunió informativa el proper dimecres dia 10, a les 19.00 h, adreçada a les persones interessades per donar a conèixer les diferents opcions acadèmiques: Cicle formatiu de grau mitjà en tècnic esportiu de futbol, que consta de dos cursos -curs de primer nivell (Tècnic Esportiu 1) i curs de segon nivell (Tècnic Esportiu 2)- i Programa combinat Batxillerat + TE1 i TE2, amb un format innovador “3x2” que permet obtenir dues titulacions en un període de tres anys.

Aquesta col·laboració entre el Girona i Maristes referma el compromís de les dues institucions amb la formació dels joves esportistes i la creació de noves oportunitats dins el món educatiu i esportiu, consolidant un model formatiu que combina excel·lència acadèmica i desenvolupament esportiu.

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Les persones que hi estiguin interessades es poden inscriure fent clic aquí a la reunió informativa del proper dimecres.

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