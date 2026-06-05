El president del City assegura que "farem el que calgui perquè el Girona torni a Primera"
Khaldoon Al Mubarak es refereix al descens del Girona en una entrevista on valora el final de temporada per al City Football Group
Ja és tradició que el president del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, parli del Girona en la valoració del final de temporada per al City Football Group (CFG), del qual també n'és el màxim mandatari. En una entrevista als mitjans del club citizen, el Chairman ha lamentat el descens dels blanc-i-vermells: "Tornar a Segona divisió va ser un cop molt dur per a tothom, n’estic segur. Ens entristeix molt. Però això ja és passat. Ara no estem tristos, ara estem centrats en què hem de fer perquè el Girona torni a LaLiga. I ho aconseguirem", ha assegurat.
Khaldoon Al Mubarak ha explicat que "el Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de LaLiga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d’Espanya o Catalunya. El projecte de l’Acadèmia que estem desenvolupant allà, l’estadi que desenvoluparem… Tots aquests plans no canvien". Per bé que com van explicar ahir el president Delfí Geli, el president del Consell d'Administració Pere Guardiola i el CEO Ignasi Mas-Bagà la construcció del nou estadi anirà per llarg amb el descens, tot i que la idea de tenir un camp propi es manté.
"Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a LaLiga; és només qüestió de temps", ha afegit. El principal objectiu de la propera temporada serà pujar a Primera i ja s'hi està treballant.
Sobre el grup, el president del City ha comentat que “en conjunt, el City Football Group continua funcionant bé. Crec que segueix l’estratègia i el pla establert. Ja sabeu que hi ha moltes parts diferents dins del grup. En qualsevol any, hi haurà equips que ho faran molt bé i d’altres que no tant. I això forma part del joc, forma part del negoci en què ens trobem, que és el negoci del futbol, de l’emoció i de la passió, i que al cap i a la fi és un joc".
El Girona ha reaccionat a les declaracions de Khaldoon Al Mubarak i ha assegurat que "reforcen el missatge de continuïtat i estabilitat del City Football Group envers el Girona, amb la voluntat de convertir el retorn a Primera divisió en un objectiu prioritari a curt termini"
Subscriu-te per seguir llegint
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia