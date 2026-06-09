Comencen els treballs per renovar la gespa de l’estadi de Montilivi
El Girona ha explicat que han començat els treballs per renovar el sistema híbrid de la gespa de Montilivi, una actuació que permetrà mantenir el terreny de joc en òptimes condicions de cara a la pròxima temporada.
Els treballs, que formen part de la millora de les instal·lacions de l’estadi que duu a terme el club, consisteixen en la retirada dels primers 13 centímetres de terra, juntament amb les fibres de gespa artificial integrades al sistema híbrid, a més de la reintroducció de la terra ja separada de les fibres, compactar el terreny i anivellar-lo per garantir una superfície uniforme. També es col·locaran els nous tepes de gespa natural i es cosirà de nou el sistema de fibres artificials que reforça l’estructura del terreny de joc. Els treballs finalitzaran a mitjan juliol.
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