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Els ingressos del Girona per tenir Witsel i Ounahi al Mundial

El Programa de Beneficis als Clubs de la FIFA diu que el conjunt gironí cobrarà un mínim de 240.000 euros per la presència del belga i el marroquí a la gran cita

Cada jugador present a la gran cita generarà 4.300 € al dia des de la primera concentració fins a l’eliminació i, si avancen eliminatòries, la xifra augmentarà

El club també cobrarà uns 22.000 euros més pels partits de classificació que han jugat Witsel, Vanat i Tsygankov

Ounahi se’n va de Sergio Gómez i Gorrotxategi durant el partit contra la Reial Societat a Montilivi de fa unes setmanes (1-1).

Ounahi se’n va de Sergio Gómez i Gorrotxategi durant el partit contra la Reial Societat a Montilivi de fa unes setmanes (1-1). / David Borrat/Efe

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Lògicament, els aficionats del Girona esperen amatents saber quin és l’entrenador escollit per Quique Cárcel per la temporada vinent. Que si Garcia Pimienta, Arrasate, Borja Jiménez, Lisci, Francisco, Quique Álvarez...La llista és llarga, com també la de jugadors que poden sortir i que poden entrar. Ja va avisar el director esportiu que seria «un mercat llarg» i, per tant, tocarà armar-se de paciència. Una bona opció per rebaixar el neguit és anar seguint les promocions d’ascens que encara es juguen i on hi ha entrenadors i jugadors ben interessants. I és clar, estar pendent del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà que dijous al vespre dona el tret de sortida amb el duel entre Mèxic i Sud-àfrica. La gran cita és sempre d’alt interès per veure quins jugadors i quina selecció brilla i, enguany, també comptarà amb l’al·licient de la presència de dos jugadors blanc-i-vermells. Els escollits, aquest cop, són Axel Witsel, amb Bèlgica, i Azzedine Ounahi amb el Marroc. Tots dos agafen el testimoni de Cristhian Stuani, Johan Mojica i Yassine Bounou, els tres últims -i fins ara- únics futbolistes que havien participat en un Mundial (Rússia 2018) pertanyent al Girona. A Qatar 2022, no n’hi va haver cap. De vells coneguts gironins n'hi haurà més, des de Porro i Baena (Espanya), Bounou (Marroc) o Bárcenas (Panamà).

Axel Witsel, en acció durant el partit contra la Reial Societat.

Axel Witsel, en acció durant el partit contra la Reial Societat. / David Borrat/Efe

Amb força probabilitat, ni Witsel i Ounahi continuaran al Girona la temporada que ve a Girona. El belga acaba contracte i els números que havia activat la clàusula de renovació no valen per quedar-se a Segona. Per la seva banda, el marroquí és segurament el jugador amb més cartell del club i una bona actuació permetria al Girona fer-se fort a l’hora de demanar un traspàs més elevat. Sigui com sigui, només per ser al Mundial, tots dos donaran ingressos al Girona. Així ho estableix el Programa de Beneficis pels Clubs de cares al Mundial 2026 que diu que cada club cobrarà uns 5.000 dòlars (uns 4.300 euros) per dia des de la concentració definitiva fins al dia que quedin eliminats. Fent quatre números fàcils, i comptant com a data inicial de concentració des del primer de juny, el Girona s’embutxacarà uns 120.000 euros per jugador per un mes aproximat de competició. Per exemple, Bèlgica entra en joc el dia 15 contra Egipte i acaba el dia 27 davant Nova Zelanda. En el pitjor dels casos, si no passa la fase de grups, Witsel generarà un mínim de 120.000 euros que podrien ser, tranquil·lament, uns quants més. Els mateixos, si fa no fa, que Ounahi, perquè en cas que tots dos avancin ronda, la xifra augmentarà cada dia fins que quedin eliminats. Sigui com sigui, els 240.000 euros no els hi traurà ningú al Girona

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A més a més, la FIFAtambé té previst destinar 100 milions de dòlars als clubs que van alliberar jugadors per als partits classificatoris del Mundial de 2026. Aquí hi entren també Tsygankov i Vanat, a banda de Witsel, perquè Ounahi va jugar la classificació mentre no pertanyia al Girona. Això suposa uns 2.000 euros per jugador i un total, aproximat, d’uns 22.000 euros en aquest sentit.

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