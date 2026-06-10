50% de rebaixa i la retirada de la grada supletòria del Gol Sud: les novetats dels abonaments del Girona
L'entitat ha presentat la campanya de socis del retorn a Segona
Ja se sap què valdrà veure el Girona en el seu retorn a la Segona Divisió. El club blanc-i-vermell ha presentat la seva campanya d'abonaments, que destaca per la rebaixa significativa dels preus: fins a un 95% dels casos s'enfilarà fins a una reducció del 50%, amb preus que van dels 165 euros als gols, els 250 euros a preferent i els 515 a tribuna. I la grada d'animació i familiar tindrà un preu de 125 euros. A més, es confirma la retirada de la graderia supletòria del gol sud -els afectats seran reubicats-, malgrat que el director general de l'entitat, Ignasi Mas-Bagà, va assegurar en la roda de premsa de conjura post-descens, que no perillava i que tot es mantindria com estava. I segons s'explica en el comunicat, a més, les graderies retràctils de preferent i el gol nord es mantenen gràcies a l'aposta de Nüssli, proveïdor oficial. A aquests preus cal sumar la quota anual de soci, que ascendeix a 60 euros per als adults.
Sota el lema 'Ser del Girona és només per a tossuts', des del club s'assegura que "la iniciativa s'emmarca en la voluntat de facilitar l'accés a l'estadi i reforçar el vincle amb la massa social, que actualment compta amb 9.800 abonats".
Els abonaments del Girona FC de la temporada 2026/2027Els abonaments del Girona FC de la temporada 2026/2027
En l'abonament tampoc no entra un possible play-off d'ascens a Primera, amb la qual cosa l'oferta es limita als 21 partits de Lliga regular que es disputaran a Montilivi. Pel que fa a la Copa del Rei, el sostre se situa fins als quarts de final de la competició, sempre que abans no toquin el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid. Entre la lletra petita, destaca que el Girona es reserva el dret de no renovar aquells abonats que assisteixin a menys del 25% dels partits inclosos en l’abonament durant la temporada 26/27 i que es reserva el dret d’alliberar automàticament el seient d’un abonat en cas que no assisteixi ni faci cessió del seu carnet durant 4 partits consecutius.
Dates clau
El temps vola: la gestió de l'abonament es pot fer des d'aquest dimecres fins diumenge; la reubicació d'afectats pel gol sud, del 15 al 21 de juny; el pagament fraccionat, del 22 al 24; el gir de rebuts, l'1 de juliol; la llista d'espera, fins al 5; i les noves altes, a partir del 6.
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