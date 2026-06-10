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Adeu al jugador del Bàsquet Girona amb més partits a l’ACB

El club anuncia que el lituà, Mindaugas Susinkas, no continuarà la temporada que ve a Fontajau després de quatre cursos

Amb noranta-vuit partits és el jugador amb més presència a la màxima categoria amb els gironins

Susinskas, en acció durant el partit contra el Morabanc Andorra a Fontajau

Susinskas, en acció durant el partit contra el Morabanc Andorra a Fontajau / David Aparicio

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La incògnita de no tenir encara la confirmació de quina competició europea jugarà no fa aturar la planificació del Bàsquet Girona. El club va per feina a l’hora de confeccionar una plantilla de garanties i avui ha anunciat un altre adéu. No pas un de normal, sinó un d’especial, el de Mindaugas Susinskas. Especial perquè es tracta del jugador amb més partits a l’ACB amb el conjunt gironí, un total de noranta-vuit, per davant dels noranta-tres de Maxi Fjellerup, lesionat pràcticament tota aquesta temporada.

Susinskas, que ha signat una mitjana de 6’4 punts en les quatre temporades d’ençà de la seva arribada el 2022, s’afegeix doncs a les baixes ja conegudes de Guillem Ferrando i Pepe Vildoza. A més a més, Juan Fernández té un peu i mig, per no dir tots dos, a South Carolina de la NCAA. Mentrestant, el club continua treballant en la continuïtat de Derek Needham i Ottis Livingston. Tenen contracte Fjellerup, Busquets, Geben, Maric i Martínez, mentre que l’evolució del mercat decidirà què es fa amb James Karnik i Cameron Hildreth.

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