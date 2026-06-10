El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
Malgrat que les clàusules de rescissió d’alguns futbolistes com Fran Beltrán o Arnau s’han reduït amb el descens, el club preveu realitzar vendes importants
Quique Cárcel té clar qui són els seus «intocables» per lluitar per l’ascens la temporada que ve, però també té clar que «són els que sortiran». El director esportiu del Girona està rebent un munt de trucades d’altres clubs des que es va consumar el descens; la majoria li donen «ànims» però no perden l’ocasió per preguntar per la situació dels jugadors en qüestió que els puguin interessar.
Els principals futbolistes que hi ha a l’aparador són a la vista de tothom i n’hi ha que, fins i tot, els han posat l’etiqueta de «les gangues» d’aquest mercat d’estiu. Es tracta d’Ounahi, Tsygankov, Vanat, Arnau, Fran Beltrán... Per tots s’haurien de rebre ofertes i, malgrat que les clàusules de rescissió d’alguns jugadors com el migcentre madrileny i el defensa maresmenc s’han reduït baixant a Segona divisió, el club preveu realitzar vendes importants que permetin ajustar un límit salarial que ja d’entrada, tal com va explicar el director general Ignasi Mas-Bagà, serà més baix que l’actual d’uns 77 milions d’euros i estarà excedit per la reducció del pressupost. «Tenim jugadors amb contracte, més els jugadors del Girona B en dinàmica del primer equip. Aquest és el nostre gran actiu», va admetre el CEO blanc-i-vermell.
En aquest sentit, en les darreres hores ha transcendit l’interès del Trabzonspor per la situació de Vanat. El davanter ucraïnès, de 24 anys, continua recuperant-se de la greu lesió a l’isquiotibial esquerre que li va fer perdre’s l’últim tram de lliga -els de Míchel el van trobar tant a faltar que, sense gols, van acabar perdent la categoria- i encaixaria en els plans del club turc. El Vila-real també li seguiria la pista. Tenint en compte que té contracte fins al 2030, el Girona no estaria disposat a cedir per facilitar la seva sortida i demanaria d’entrada uns 23 milions, més un 15% d’una futura venda, segons els portals especialitzats, per autoritzar la seva marxa de Montilivi. Els gironins van fitxar Vanat l’estiu passat del Dinamo de Kiev per més de 15 milions.
Un altre cas de jugador amb contracte fins al 2030 que s’ha revaloritzat aquesta temporada és el d’Ounahi. El mitjapunta marroquí disputarà el Mundial i és molt probable que la seva sortida no es tracti fins que acabi la participació amb la seva selecció. Durant l’any, ha estat seguit per clubs destacats de Primera, Anglaterra o Alemanya. El Girona va incorporar-lo procedent de l’Olympique de Marsella a canvi d’uns 6 milions.
Després hi ha jugadors com Tsygankov i Arnau, que acaben contracte el 2027. O Fran Beltrán, que va arribar el passat mes de gener, just quan els gironins feien l’intent d’escapar de la zona baixa de la classificació, després de pagar 155.000 euros al Celta, que es va quedar un 15% d’una futura venda, i en cas de descens es va contemplar al contracte que podria anar-se’n per un milió.
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