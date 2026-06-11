Tsygankov no vol continuar al Girona a Segona
L'ucraïnès envia una carta al club on exposa que el seu futur esportiu resulta "difícilment compatible" amb el projecte de Montilivi
Amb contracte fins al 2027 i una clàusula de 25 milions, ha rebut l'interès d'equips com l'Espanyol, Ajax, Getafe i Trabzonspor
El Giron va pagar 5 milions el 2023 al Dinamo de Kiev, que es quedarà el 50% dels beneficis que generi el jugador
El descens a Segona Divisió ha fet tornar al Girona a una dimensió que feia temps que no trepitjava. Un ambient i uns entorns amb ben poc ressò mediàtic i on els ingressos es rebaixen substancialment. És clar, no és el mateix jugar al Camp Nou contra el Barça que fer-ho contra, per exemple, l'Eldenc, que acaba de pujar o el Ceuta, que viurà la segona temporada a la categoria. Tot plegat farà que els jugadors amb més cartell rebin ofertes de Primera Divisió i vulguin sortir de Montilivi. La llista serà llarga. El primer ha estat Viktor Tsygankov. L'ucraïnès, segons informa el Diario As, ha enviat una carta al club on trasllada que el seu futur esportiu "resulta difícilment compatible amb el projecte del Girona". Una declaració d'intencions que deixa ben clar que no vol continuar al Girona. Això sí, amb contracte fins el 2027, Tsygankov, de 28 anys, no vol ser cap problema i no tibarà la corda per forçar la sortida. Amb la carta, vol exposar "de forma transparent i de bona fe, la seva posició personal i professional respecte al seu futur esportiu.
El Girona va invertir cinc milions d'euros el gener del 2023 en el seu fitxatge. Això sí, amb unes condicions per les quals el Dinamo de Kiev es quedava el 50% del beneficis que obtingués el Girona en un futur traspàs. La clàusula de rescissió de l'ucraïnès és de 25 milions d'euros. Malgrat tenir una temporada més i prou de contracte i havent baixat a Segona, des del club la intenció és ser ferm i no deixar sortir ningú per sota del seu valor. Els números (20 gols i 23 assistències en 199 partits) han amortitzat la inversió per un jugador que aquesta segona volta ha anat de més a menys fins a diluir-se completament com l'equip.
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