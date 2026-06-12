Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut RosesSagrada Famíliafuga Gironasubmarinista CadaquésMarta CanellaMundial Futbol
instagramlinkedin

El Girona fa oficial el fitxatge d'Oleksandr Pyshchur

El davanter ucraïnès signa per cinc temporades

Oleksandr Pyschur, nou fitxatge del Girona

Oleksandr Pyschur, nou fitxatge del Girona / Girona FC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Girona ja té el primer reforç per a la temporada 2026-27. El club blanc-i-vermell ha fet oficial el fitxatge de l’ucraïnès Oleksandr Pyshchur, un davanter de 21 anys i 2,04 metres d’alçada que arriba procedent de l’ETO FC, de la Primera Divisió hongaresa.

Internacional en categories inferiors amb Ucraïna, el davanter ha estat una de les revelacions del Mundial Sub-20 disputat a Xile, on ha cridat l’atenció per ser un dels futbolistes més alts del torneig i pel seu impacte ofensiu. En el seu primer partit en la competició, davant Corea del Sud, va marcar amb una potent rematada de cap. A Girona compartirà equip amb Vladyslav Krapyvtsov, amb qui coincideix a la selecció Sub-21 d’Ucraïna.

Notícies relacionades

Format inicialment al Desna Chernígiv del seu país natal, Pyshchur va continuar la seva etapa formativa a l’acadèmia del MFA Munkach, on va debutar com a professional i va començar a destacar com a davanter centre. Es tracta d’un atacant de gran envergadura, fort en el joc aeri, capaç de fixar centrals i de generar avantatges dins l’àrea rival.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents