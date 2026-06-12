El Girona fa oficial el fitxatge d'Oleksandr Pyshchur
El davanter ucraïnès signa per cinc temporades
El Girona ja té el primer reforç per a la temporada 2026-27. El club blanc-i-vermell ha fet oficial el fitxatge de l’ucraïnès Oleksandr Pyshchur, un davanter de 21 anys i 2,04 metres d’alçada que arriba procedent de l’ETO FC, de la Primera Divisió hongaresa.
Internacional en categories inferiors amb Ucraïna, el davanter ha estat una de les revelacions del Mundial Sub-20 disputat a Xile, on ha cridat l’atenció per ser un dels futbolistes més alts del torneig i pel seu impacte ofensiu. En el seu primer partit en la competició, davant Corea del Sud, va marcar amb una potent rematada de cap. A Girona compartirà equip amb Vladyslav Krapyvtsov, amb qui coincideix a la selecció Sub-21 d’Ucraïna.
Format inicialment al Desna Chernígiv del seu país natal, Pyshchur va continuar la seva etapa formativa a l’acadèmia del MFA Munkach, on va debutar com a professional i va començar a destacar com a davanter centre. Es tracta d’un atacant de gran envergadura, fort en el joc aeri, capaç de fixar centrals i de generar avantatges dins l’àrea rival.
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