La gran recerca del Girona
Quique Cárcel continua regirant el mercat per encertar l’entrenador encarregat de liderar l’equip el curs vinent
Els gironins, amb Leganés, Burgos i Castelló, són els únics que encara no tenen clar el tècnic
El mes de febrer passat, el Girona va celebrar el cinquè aniversari del concurs la Gran Recerca. Es tracta d’una iniciativa en què els aficionats, a través d’unes pistes que publica el club a les xarxes socials, han de localitzar un cofre o un sobre amb un premi valuós a dins, que enguany eren dues entrades pel Girona-Barça. No sempre és a Girona ciutat, sinó que s’ha anat diversificant per diferents poblacions de la demarcació que han vist com els carrers s’omplien de seguidors blanc-i-vermells cercant el premi al més pur estil Indiana Jones. Qui també fa la seva gran recerca particular és Quique Cárcel. Lògicament, no fa la gimcana dels aficionats ni segueix pistes, sinó que es guia pel seu instint i coneixement. El mateix que el va dur a contractar Míchel fa cinc anys o abans, Eusebio o Francisco. En tot cas, la tria no és fàcil. De candidats n’hi ha una bona colla. De fet, se li acumulen els oferiments i ha de decidir quins poden adaptar-s’hi a la filosofia del club i quins no per, a partir d’aquí anar descartant noms.
Borja Jiménez, Jagoba Arrasate, Rubi, Alessio Lisci, Xavier Garcia Pimienta, Javi Gracia, Francisco... La llista és llarga i molts són a l’espera que el Rayo i l’Elx, de Primera, triïn, abans d’escoltar clubs de Segona. En aquest sentit, Cárcel no és l’únic director esportiu de Segona que fa la gran recerca d’entrenador. N’hi ha algun altre. No gaires, però sí que encara queden equips a la categoria de plata que tampoc tenen lligat el tècnic. El Burgos i el Leganés, per exemple. No pas l’Oviedo, que ahir va anunciar la contractació de Julián Calero com a nou director d’orquestra. Calero va dur el Llevant a Primera la temporada passava i va ser destituït a mitja d’aquesta.
Castelló i Las Palmas
També estan pendents de concretar el míster els dos equips que han quedat eliminats aquesta setmana del play-off, Castelló i Las Palmas. En principi, Luis García té tots els números de continuar al Gran Canària perquè comptava amb una proposta de renovació tant si es pujava com si no i ahir estava negociant, malgrat l'interès de l'Elx. Menys clar està el futur d’Hernández, que es va fer càrrec de l’equip a la cinquena jornada procedent del filial, arran de la destitució de Jozef Platt. Mentrestant, el Mallorca ha decidit renovar Martín Demichelis tot i el descens. També continuaran la temporada entrant Beñat Sanjosé (Eibar), Iván Ania (Còrdova), José Juan Romero (Ceuta), Alberto González (Albacete), Pacheta (Granada), Jon Ansotegi (Sanse), Fran Escribà (Valladolid), Íñigo Idiakez (Cadis), Álvaro Cervera (Tenerife) i Claudio Barragán (Eldenc). L’Andorra està pendent de confirmar la continuïtat, virtual, de Carles Manso mentre que l’Sporting, amb Nicolás Larcamón, és l’únic, juntament amb l’Oviedo, que ja té nou entrenador.
Leganés i Burgos
Queda doncs el Girona, el Leganés, el Burgos per decidir-se i que Andorra i Las Palmas concretin les reonvacions de Manso, Luis García a l’espera de veure què passa al Castelló. I és clar, també de qui es queda a la categoria i qui puja, si Almeria o Màlaga, i qui són els dos últims ascendits que sortiran dels duels Ponferradina-Celta Fortuna i Zamora-Sabadell. A Leganés, Carlos Martínez, l’home miracle que va venir per un partit i va salvar l’equip del descens amb la victòria contra el Mirandés en la darrera jornada, sembla que se’n torna a Aràbia Saudita, mentre que el Burgos busca recanvi. després de dues temporades. al tarragoní Lluís Miquel Ramis, que torna a Primera amb l’Osasuna.
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