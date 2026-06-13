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Witsel dona per tancada l’etapa al Girona: "Soc agent lliure"

El migcampista belga jugarà el seu quart Mundial gràcies al bon paper que ha tingut a Montilivi, tot i el descens

Witsel parla amb Courtois i Meunier en la concentració amb Bèlgica.

Witsel parla amb Courtois i Meunier en la concentració amb Bèlgica. / Europa Press

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Tatiana Pérez

EFE

El descens del Girona a Segona ha allunyat molts futbolistes de Montilivi, els quals, de no ser així, haurien vist amb bons ulls jugar-hi. Un d’ells és Axel Witsel. El migcampista belga ho tenia quasi tot aparaulat per renovar, però ja no contempla aquesta opció i s’ha vist condicionat a valorar "diverses ofertes" per continuar a l’elit. "No, no crec (que segueixi). Soc agent lliure i ja ho hem deixat de costat. Ha estat una temporada amb una mica de sentiments oposats. Col·lectivament va ser una decepció, però individualment vaig tenir molts minuts de joc. Soc aquí per això", va dir abans de començar el seu quart Mundial.

L'internacional, de 37 anys, va cometre l'"error" una ocasió de dir que deixava la selecció, però no ho tornarà a fer. "Quan deixi de jugar a futbol, deixaré la selecció", va exposar Witsel, que té la intenció "encara de jugar". Ho haurà de fer en un lloc nou després d'acabar contracte amb el Girona i tancar l'etapa a Montilivi.

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"Estic molt orgullós de jugar el meu quart Mundial. Messi, Mordic i Ronaldo estan en sis i jo en quatre. És una cosa que em fa estar súper orgullós", va continuar Witsel, que mai ha tingut un ego individual al llarg de la seva carrera, sinó que sempre "pensa col·lectivament", així que assumeix qualsevol paper que li toqui al Mundial: "Soc aquí per quan l'entrenador em necessiti. Estic preparat i disponible".

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