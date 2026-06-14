Ucraïna, un mercat d’oportunitat per al Girona
La plantilla blanc-i-vermella compta amb quatre futbolistes d’Ucraïna després del fitxatge d’Oleksandr Pyshchur i ja és la segona nacionalitat amb més presència a Montilivi
El gener de 2023, Viktor Tsygankov va incorporar-se al Girona com un fitxatge d’impacte. «El primer galàctic», es comentava aleshores. L’internacional absolut amb Ucraïna va venir procedent del Dinamo de Kiev a canvi de cinc milions d’euros i el 50% d’una futura venda per al club ucraïnès -el seu valor de mercat era superior als 17 milions d’euros, mentre que en l’actualitat ha baixat a uns 15 milions- en una operació amb Pere Guardiola, president del Consell d’Administració i soci en aquell moment de l’agència que el representava, d’intermediari. «Vaig parlar amb el cos tècnic i em van dir que em veien aquí, que em volien i aquesta va ser una raó important perquè jo sigui aquí. Però també he vingut per en Pere, que ha fet molt per mi i per la meva família, gràcies», va reconèixer el propi futbolista en les primeres declaracions vestit de blanc-i-vermell. L’extrem va firmar un contracte fins al 2027, que podria extingir-se aquest mateix estiu arran de la intenció que té de marxar pel descens a Segona.
El fitxatge de Tsygankov, el primer futbolista ucraïnès en la història del Girona, va fer, a més a més, que el club gironí trobés a Ucraïna un mercat d’oportunitat i hi teixís bones relacions. A partir d’ell, van venir més dels seus compatriotes, fins al punt de ser la segona nacionalitat amb més presència a Montilivi després dels jugadors locals (13). Divendres passat, Oleksandr Pyshchur, o Alex com li agrada que li diguin, va ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell i ja són quatre els ucraïnesos que hi ha a la plantilla del primer equip; també hi ha Vladyslav Vanat i Vladyslav Krapyvtsov, a falta de saber com acaba el mercat de fitxatges. Mentre que en el passat hi ha hagut Artem Dovbyk. Tots cinc han estat fitxats entre 2023 i 2026, sense que mai abans hi hagués hagut cap futbolista d’Ucraïna al Girona.
La rendibilitat de Dovbyk
Sembla clar que Tsygankov abandonarà el Girona en els propers mesos posant fi a una etapa de més de tres anys. L’extrem ha rebut l’interès d’equips com l’Espanyol, Ajax, Getafe i Trabzonspor i, tenint en compte que quedarà lliure el curs vinent i que només s’ingressarà la meitat del seu traspàs, la direcció esportiva haurà de jugar bé les seves cartes. La clàusula és de 25 milions.
Sigui com sigui, cap preu atraparà els prop de 40 milions que va deixar Dovbyk l’estiu de 2024 després de ser traspassat a la Roma. La rendibilitat del davanter, pel qual l’any abans s’havien pagat set milions i mig pel 70% dels seus drets al Dnipro-1, va ser altíssima. Va arribar com un ‘desconegut’ i se’n va anar amb 24 gols en el seu debut a Primera divisió i el trofeu de Pitxitxi.
D’altra banda, al mercat de fitxatges, a part de Tsygankov, també es podria fer caixa, centrant-nos en la secció dels ucraïnesos, amb Vanat. El davanter s’ha perdut l’últim tram de temporada per una greu lesió a l’isquiotibial esquerre, però es troba en la recta final de la recuperació i els nou gols que va marcar amb l’equip de Míchel han cridat l’atenció a clubs com el Vila-real o el Trabzonspor. El Girona va incorporar-lo del Dinamo de Kiev -igual que Tsygankov en l’època- per prop de 15 milions i no estaria disposat a deixar-lo marxar per menys de 23 milions. Un cas a part és el de Krapyvtsov. El jove porter gairebé no ha pogut jugar i quan ho ha fet s’ha vist que no té experiència encara.
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