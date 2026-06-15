El Girona fa caixa amb Solís
El Birmingham compra el colombià per una mica més de set milions i el Girona mantindrà el 20% d’una hipotètica futura venda
L'Atlético Nacional es queda 1'4 milions del traspàs perquè tenia el 20% d'un traspàs futur des del Girona
Fulham, Betis i PSV Eindhoven són alguns dels candidats a pagar els vuit milions de la clàusula de rescissió d’Arnau Martínez
Menys que en comptagotes es produeixen les notícies a Montilivi. Des que es va acabar la temporada i certificar el descens, des del club tan sols s’ha anunciat que Míchel no continua, s’han fet públics els preus dels abonaments i s’ha confirmat un fitxatge que ja estava tancat al gener, com el del davanter ucraïnès Oleksander Pyschur. Aquesta hauria de ser una setmana important pel que fa a la planificació de la plantilla, sobretot a l’hora de decidir-se per qui ha ser el nou entrenador. Tanmateix, tocarà esperar algun dia més. De moment, el que s’ha concretat és el traspàs definitiu de Jhon Solís al Birmingham. El migcampista colombià ha jugat la segona part d’aquesta temporada al conjunt anglès que ha quedat tan satisfet amb el seu rendiment (18 partits i un gol) que ha decidit quedar-se’l en propietat i comprar-lo per uns set milions. D’aquesta manera, el Girona ingressa un bon pessic per un jugador que n’hi va costar cap a sis ara fa tres temporades i que mai ha demostrat el nivell que se li presuposava. Això sí, els set milions i mig que pagarà el Birmingham no aniran tots al calaix del Girona. Perquè quan el conjunt blanc-i-vermell el va fitxar l’estiu del 2022 va incloure al contracte de compra que un 20% d’una futura venda aniria a parar a l’Atlético Nacional, el seu club d’origen, que ara veu com li cauen 1’4 milions del cel. Aquesta mateixa clàusula l’aplica ara el Girona, per la qual cosa si el Birmingham ven Solís a un altre club, els gironins rebran el 20% del traspàs.
Solís se’n va sense haver deixat empremta a Montilivi. En les dues temporades i mitja en què ha defensat la samarreta del Girona ha disputat seixanta-un partits i ha fet un gol (al camp de l’Alabès). Això sí, tan sols quinze vegades va ser titular. Resolt l’afer Solís manca per veure què passa amb l’altre colombià de la plantilla, Yáser Asprilla. El mitjapunta no ha encaixat a Montilivi de que hi va aterrar l’estiu del 2024 i malgrat totes les oportunitats que li va donar Míchel mai va demostrar ni la qualitat i ni la implicació necessària per jugar a aquest nivell. Aquest mes de gener passat, el club va acordar cedir-lo al Galatasaray, on tampoc ha tingut el protagonisme, pel que fa a minuts i números, que esperava. A Istambul, Asprilla ha disputat nou partits sense arribar a marcar cap gol ni fer cap assistència durant aquesta segona volta. Amb contracte fins al 2030, el Girona haurà de decidir què fa amb el futbolista més car de la seva història (va costar divuit milions d’euros més variables).
Arnau té molta requesta
Qui encara és jugador del Girona és Arnau Martínez. Per poc temps sembla perquè les condicions i projecció del maresmenc en un club de Segona el converteixen en una ganga. I més perquè la clàusula de rescissió s’ha reduït, arran del descens, a només vuit milions d’euros. En aquest sentit, segons el periodista especialitzat en mercat, Matteo Moretto, la llista de pretendents d’Arnau és llarga. Tant és així que a les darreres hores s’hi han afegit el Betis, el Fulham i el PSV Eindhoven. Caldrà veure quin és el club disposat a passar per caixa i quin és el destí que més sedueix, si és que n’hi ha cap, el de Premià de Mar.
Amb vint-i-tres anys, Arnau s’ha consolidat com un dels jugadors franquícia del Girona els darrers temps. Capità moltes vegades arran de la suplència o absència per lesió d’Stuani, el premianenc ha estat un exemple d’esforç i entrega en tot moment. Fins i tot ha jugat minvat físicament en molts partits.
Ounahi i el Fiorentina
Mentrestant, l’altre gran jugador de la plantilla amb cartell, Azzadine Ounahi va ser titular al Mundial amb el Marroc en l’empat (1-1) contra el Brasil. De moment, ja ha cridat l’atenció del Fiorentina, que estaria decidit negociar.
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