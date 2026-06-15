Izan serà el següent mentre l’Olympiakòs tempta Joel Roca
El migcampista blanenc, de 21 anys, es convertirà en nou jugador del Girona, que el té controlat des del gener
L’extrem de Camprodon ha rebut l’interès del conjunt grec, que disputarà la prèvia de la Lliga de Campions
Lligat des de feia mesos però anunciat tot just divendres, Oleksander Pyschur és la primera cara nova del Girona 2026-27. A l’espera de concretar l’aposta per l’entrenador, el davanter ucraïnès, evidentment, no serà l’últim fitxatge. N’hi haurà un bon grapat més. El següent també està fet de fa temps i s’hauria d’anunciar aquesta setmana. Es tracta d’Izan González. El jove migcampista de Blanes, de 21 anys, signarà un contracte llarg amb el Girona, amb qui ho tenia tot parlat des del mes de gener. Una aposta de present i futur de la direcció esportiva, que no va voler arriscar-se que se li escapés i el va emparaular a l’hivern en un moviment a quatre bandes. L’impacte d’Izan amb l’Europa a Primer RFEF va fer que un grapat de clubs s’hi fixessin i li llancessin l’ham. Tanmateix, el Girona es va avançar a tothom i el va lligar en una operació enrevessada que el va dur al Granada. Izan jugava a l’Europa en qualitat de cedit pel Cornellà, club propietari dels seus drets i amb qui tenia contracte fins al 2027. A partir d’aquí i amb el Girona ja a la pole-position per incorporar-lo de cares al curs 26-27 -ergo un preacord verbal- durant el mercat d’hivern, el Cornellà el va repescar per cedir-lo al Granada, amb qui ha debutat a la categoria de plata a un nivell notable (divuit partits, tretze dels quals de titular i un gol). Acabat el préstec a Granada, el Girona concretarà el seu fitxatge amb el Cornellà, amb qui tenia una clàusula de rescissió d’uns tres-cents mil euros i Izan es convertirà en nou jugador blanc-i-vermell.
Format entre el Ca la Guidó i el Llagostera, el Cornellà el va captar amb divuit anys pel juvenil. La carrera d’Izan va fer un clic quan va coincidir amb Aday Benítez en una cessió a l’Escala el curs 23-24. El tècnic de Sentmenat se’n va enamorar i va aconseguir que, després d’una temporada al primer equip del Cornellà a Segona RFEF (24-25), l’acompanyés aquest estiu cap a l’Europa amb qui va signar una primera volta enlluernadora d’aquesta temporada. Migcampista de contenció que sembla que tingui tres pulmons i es fa un tip de córrer durant els noranta minuts, Izan aterrarà a Montilivi amb la intenció de fer-se un lloc a l’onze i continuar creixent futbolísticament.
D’aquesta manera, l’arribada d’Izan regarà la quota de jugadors de la terra en una plantilla que enguany ha comptat tan sols -Artero, lesionat, a banda- amb Joel Roca. En aquest sentit, el futur de l’extrem de Camprodon tampoc està gaire clar. És el que té haver baixat a Segona, que fa els cants de sirena no parin de sonar als jugadors més abellidors. I és clar, amb 21 anys, i un rendiment notable en el seu primer curs sencer a Primera, Roca n’és un. Així, des de Grècia, el portal redinfo.gr informava del fort interès de l’Olympiakòs per endur-se’l. La insistència del tècnic basc, José Luis Mendilibar, seria un factor determinant perquè el club grec apostés pel gironí. Mendilibar és un amant dels joves futbolistes valents i descarats als quals estar a les seves ordres els ha servit de trampolí. Són els casos, entre altres, de Cucurella, Jordán, Bryan Gil o Escalante. Caldrà veure ara si l’interès de l’Olympiakòs es tradueix en una oferta raonable que el Girona estigui disposat a escoltar. En aquest sentit, sentint Cárcel durant la conferència de premsa que va fer a principis de mes i veient que amb Tsygankov, la postura del club és de moment, inflexible, no ho tindrà fàcil el conjunt grec. I menys tenint en compte que Roca va renovar l’estiu passat fins al 2029.
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