El segon fitxatge oficial del Girona 26-27
El migcampista blanenc, Izan González, de 21 anys, signa fins al 2029 després d'haver jugat aquesta temporada a l'Europa i el Granada cedit pel Cornellà
Pivot dinàmic, pencaire i amb capacitat creativa, també ha passat pel futbol base del Ca la Guidó i Llagostera i per l'Escala a Tercera
La reconstrucció del Girona es cou a foc lent. A poc a poc i sense córrer. Tampoc sense voler començar la casa per la teulada i a l’espera de trobar el cap d’obra encarregat de dirigir l’orquestra, el club ha anunciat avui la segona peça per al curs 2026-27. No és cap sorpresa ni cap tapat, sinó Izan González, un jugador que tenia lligat el conjunt gironí des del gener quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l’havia començat, amb un impacte estratosfèric a Primera RFEF amb l’Europa, cedit pel Cornellà, i l’ha acabada a Segona Divisió al Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vistiplau del Girona. Ara, Izan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa i comprometre’s amb els gironins fins al 2029. Amb l’arribada d’Izan, que tenia una clàusula de tres-cents mil euros, el Girona s’assegura fam, ambició i talent en forma d’un jugador diferent. Un motoret gironí que, d’entrada, destaca pel seu físic amb una cabellera ben llarga i poc habitual en aquest món. En aquest sentit, al novembre, en una entrevista a aquest diari, Izan, que somiava amb l’ascens de l’Europa a Segona, s’atrevia a fer una promesa. “No em tallo mai els cabells, però si pugem, que facin el que vulguin amb la cua”. No va acabar el curs a Gràcia i tampoc hi va haver ascens. Qui sap si en l’etapa que enceta ara a Montilivi s’atreveix a fer la mateixa aposta.
El fitxatge d’Izan, de 21 anys, és el segon de la temporada després del del davanter ucraïnès, Oleksander Pyschur, de la mateixa edat. El blanenc aterra a Montilivi després d’haver tastat el futbol professional amb el Granada, amb qui ha jugat divuit partits, tretze dels quals de titular i ha fet un gol, aquesta segona volta, a un nivell notable. Un fitxatge de futur i alhora de present que garantirà al Girona un pivot sacrificat, que mossega i que és capaç de construir i trepitjar àrea quan cal. "Un migcentre box to box" s'autodefineix. Els seus orígens al Ca la Guidó com a davanter fan que no perdi mai de vista la porteria tot i que és conscient que la seva feina és recuperar pilotes en la pressió. Del club blanenc va passar al juvenil de Lliga Nacional del Llagostera (llavors Costa Brava) d’on va fer el salt al Cornellà. Allà va jugar a Divisió d’Honor abans de ser cedit a Tercera a l’Escala (23-24), on va coincidir amb Aday Benítez. Després d’un curs a Segona RFEF amb el Cornellà (24-25) que va acabar amb descens, el tècnic de Sentmenat el va reclamar per l’Europa a Primera RFEF (25-26) on tan sols s’hi va poder estar mitja temporada perquè les seves qualitats van obrir-li les portes de Segona Divisió. Barça, Espanyol, Madrid, Almeria, Valladolid...Hi havia cua, mai millor dit, d’equips per fitxar-lo. Finalment, va ser el Girona que el va emparaular amb el Cornellà i, després de la cessió al Granada, per fi el curs vinent podrà trepitjar Montilivi. La idea era fer-ho a Primera sí, però el descens ha canviat el decorat i ara tindrà el repte d’ajudar el club de la seva terra a pujar.
"Per mi és un somni. Estic molt content i il·lusionat de fitxar per un equip com el Girona a qui anava a veure de petit. Sóc d'aquí, de les comarques i m'afegeixo a un projecte que serà molt bo", assegura Izan en declaracions als mitjans oficials del club. Es considera un "noi normal" a qui li agrada "entrenar i estar amb els amics". Això sí, d'ambició no n'hi manca gota. "L'objectiu és tornar l'equip a Primera Divisió. Tant de bo. Segur que serà un any molt bo i gaudirem molt", diu.
Amb Izan, el Girona amplia, provisionalment, la nòmina de jugadors de la demarcació a dos. L’altre és Joel Roca, per qui l’Olympiakòs ha mostrat interès els darrers dies i el Girona haurà de seduir-lo perquè no se’n vagi. L’altre gironí, és Ricard Artero, que ve de dos anys marcats per les lesions i caldrà veure quina idea té el club i el nou entrenador amb ell. Izan s’afegeix a la llista d’il·lustres blanencs que han jugat al Girona on hi són, entre altres, Dani Sarabia, Francesc Framis, Juanjo i Diego Requena o Juanito Arredondo.
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