Vídeo: El detall d’uns aficionats dels Estats Units que ha sorprès els seguidors del Girona a TikTok
El Mundial de futbol deixa imatges curioses que sorprenen als aficionats en cada edició
Els mundials de futbol són esdeveniments que traspassen l’interès merament esportiu. Milions de persones d’arreu del món s’interessen per aquest esdeveniment, que mou centenars de periodistes i genera una gran quantitat de contingut a les xarxes.
Deixant de banda l’interès esportiu, el Mundial genera molta expectació amb el que hi ha fora del terreny de joc: s’hi poden trobar personatges ben curiosos i aficionats que recorren quilòmetres per veure la seva selecció, però també escenes inesperades que acaben convertint-se en virals.
Aquest passat dilluns, la selecció espanyola iniciava el seu camí al torneig a Atlanta contra Cap Verd, i ZCorner, un mitjà esportiu digital i multiplataforma, va anar als voltants de l’estadi per explicar com es vivia l’ambient previ al partit. El que es va trobar no s’ho esperava.
I és que ZCorner es va trobar dos aficionats estatunidencs que anaven a animar la selecció espanyola amb la samarreta del Girona. Quan els pregunta per què van amb la samarreta blanc-i-vermella, el grup explica que van venir de vacances a Girona fa un temps i que havien anat a veure un partit de l’equip.
Seguidament, els pregunta pel seu jugador preferit, i recorden Savinho, actualment al Manchester City.
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