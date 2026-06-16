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Vídeo: El detall d’uns aficionats dels Estats Units que ha sorprès els seguidors del Girona a TikTok

El Mundial de futbol deixa imatges curioses que sorprenen als aficionats en cada edició

Els curiosos aficionats nord-americans amb la samarreta del Girona

Els curiosos aficionats nord-americans amb la samarreta del Girona / Captura del TikTok de ZCorner

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Bruna Segura

Girona

Els mundials de futbol són esdeveniments que traspassen l’interès merament esportiu. Milions de persones d’arreu del món s’interessen per aquest esdeveniment, que mou centenars de periodistes i genera una gran quantitat de contingut a les xarxes.

Deixant de banda l’interès esportiu, el Mundial genera molta expectació amb el que hi ha fora del terreny de joc: s’hi poden trobar personatges ben curiosos i aficionats que recorren quilòmetres per veure la seva selecció, però també escenes inesperades que acaben convertint-se en virals.

Aquest passat dilluns, la selecció espanyola iniciava el seu camí al torneig a Atlanta contra Cap Verd, i ZCorner, un mitjà esportiu digital i multiplataforma, va anar als voltants de l’estadi per explicar com es vivia l’ambient previ al partit. El que es va trobar no s’ho esperava.

I és que ZCorner es va trobar dos aficionats estatunidencs que anaven a animar la selecció espanyola amb la samarreta del Girona. Quan els pregunta per què van amb la samarreta blanc-i-vermella, el grup explica que van venir de vacances a Girona fa un temps i que havien anat a veure un partit de l’equip.

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Seguidament, els pregunta pel seu jugador preferit, i recorden Savinho, actualment al Manchester City.

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