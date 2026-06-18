Continua el càsting al Girona per trobar el nou entrenador
Javi Calleja, Arrasate, Pellicer, Borja Jiménez o Rubi són alguns que opositen a la banqueta blanc-i-vermella
Dimecres de la setmana que ve farà un mes que el Girona va certificar el descens a Segona Divisió. L’empat contra l’Elx a Montilivi (1-1) condemnava els de Míchel a la categoria de plata tancant un cicle victoriós amb el madrileny a la banqueta. Des de llavors, Míchel ha signat per l’Ajax i el Girona ha anunciat dos fitxatges que tenia emparaulats al gener com l’ucraïnès Pyschur i el blanenc Izan González. A més a més, el Birmingham ha fet efectiva l’opció de compra sobre Jhon Solís. Anunci dels preus dels carnets a banda, fins aquí. Vint-i-cinc dies després del desenllaç fatal, el Girona continua regirant el mercat d’entrenadors a l’espera de trobar l’indicat.
De contactes i trucades des de la direcció esportiva n’hi ha hagut molts. Moltíssims. De moment, tanmateix, no hi ha fumata blanca. Una de les explicacions al retard a l’hora de l’anunci de l’entrenador és que pugui estar encara en competició, com se li va mig escapar a Quique Cárcel durant la conferència de premsa de balanç de temporada. Aquest element deixaria Rubi (Almeria) com un dels noms sobre la taula. A partir d’aquí, s’ha parlat amb una bona colla d’entrenadors per temptejar la seva situació i estudiar-ne el perfil i predisposició. Des de Garcia Pimienta a Alessio Lisci, passant per Borja Jiménez. Més converses hi ha hagut, amb Javi Calleja. El madrileny, ex del Vila-real, Llevant o Alabès, entre altres, és un dels ben posicionats en les preferències del club perquè encaixa en la filosofia del projecte del City Group. Amb qui també s’ha parlat és amb Jagoba Arrasate. El tècnic basc tenia tots els números per fer-se càrrec de la banqueta del Rayo Vallecano que, finalment, sembla que se’n desdiu i apostarà per Beñat Sanjosé, de l’Eibar. Un altre dels ben considerats per la direcció esportiva blanc-i-vermella és Sergio Pellicer. Amb el tècnic valencià, ex del Màlaga, també hi ha hagut contactes. Mentrestant, continua sobre la taula l’opció del tècnic del filial Quique Álvarez, habitual segon de Javi Calleja, i també hi ha hagut una xerrada amb Aday Benítez.
Sigui com sigui, ja han passat més de tres setmanes i el Girona continua sense entrenador en un estiu en què el club s’ha de reformular de dalt a baix amb traspasssos de jugadors importants i la construcció d’una plantilla que ha de tenir l’objectiu de tornar a Primera. En aquest sentit, l’any 2019 després del primer descens a Segona, el club va anunciar que Juan Carlos Unzué seria el relleu d’Eusebio Sacristán a la banqueta el dia tretze de juny. És a dir, enguany es va més tard.
Mentrestant, el Burgos ha lligat Sergio Francisco, ex de la Reial Societat, i l’Eibar i el Mallorca estan pendents de les sortides de Beñat Sanjosé i Martín Demichelis per concretar l’arribada del seu relleu. En definitiva, el joc de les cadires, que diria aquell. I amb l’afegit de l’efecte dominó que provoca quan una banqueta s’ocupa. Tic-tac, tic-tac.
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