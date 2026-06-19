Girona i Tenerife es retrobaran on eren quatre anys després
En el quart aniversari de l’ascens a Primera a l'Heliodoro, els gironins han caigut a Segona després de jugar la Champions i el Tenerife hi ha tornat després d'un any a 1a RFEF
Ara fa només quatre anys, Girona esclatava d’eufòria amb el doble ascens del Girona FC i del Bàsquet Girona a Primera i l’ACB. Una nit inoblidable que quedarà per sempre més a la història de l’esport gironí. Era la primera pedra d’una etapa d’èxits i consolidació dels dos clubs a la màxima categoria que ha tingut un final ben diferent. Mentre el Bàsquet Girona, a poc a poc i amb bona lletra s’ha fet un lloc a l’ACB i jugarà a Europa a la sisena, en el cas del Girona FC el desenllaç ha estat abrupte. Cinc temporades de muntanya russa amb la participació a la Champions League pel mig, han acabat amb el descens.
I és clar, ara s’obre una nova etapa, sense Míchel, i ben diferent del que han viscut, gaudit i patit els seguidors blanc-i-vermells des de l’estiu del 2022. A l’espera de conèixer qui serà el nou entrenador i de veure més moviments a la plantilla, el club torna a una categoria que no li és estranya però sí que tenia oblidada. Quina Segona Divisió es trobarà el Girona? Per començar abans es deia Lliga Smartbank i ara es diu Lliga Hypermotion. El nombre d’equips continua sent de vint-i-dos equips, i no de vint com a Primera, i un dels quals serà el rival contra el qual va pujar el Girona: el Tenerife. Sí, un club que mentre el Girona presumia per Europa, va baixar a Primera RFEF. El curs que ve, doncs, es retrobaran els dos finalistes del play-off 21-22.
A banda del Tenerife, el Girona coincidirà amb una desena d’equips més que ja eren a Segona Divisió el darrer cop que hi van ser els gironins. També hi serà l’Oviedo, que ha acompanyat els gironins a l’ascensor cap avall. Els altres clubs amb qui es retrobarà el Girona seran l’Almeria o el Màlaga -un pujarà i l’altre es quedarà-, Las Palmas, Valladolid, Eibar, Burgos, Leganés, Sporting i Reial Societat B. També podria tornar-se a veure les cares amb el Ponferradina, que demà se la juga en la final per pujar contra el filial del Celta. La resta de rivals, que no hi eren el curs 21-22, seran Mallorca, Castelló, Còrdova, Ceuta, Andorra, Albacete, Granada, Cadis i Eldenc, a més a més del vencedor del duel entre Sabadell i Zamora d’avui i de si puja el filial del Celta, demà.
Per contra, no seran a la categoria, a banda d’Almeria o Màlaga, Cartagena, Saragossa, Osca, Mirandés, Eivissa, Lugo i Alcorcón, que són a Primera RFEF, Amorebieta que juga a Segona RFEF i Fuenlabrada que ha baixat a Tercera RFEF. De la mateixa manera que ara fa un parell d'anys, el Girona entrava en una nova dimensió, positivament parlant, que el va dur a Europa ara torna a una antiga realitat.
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