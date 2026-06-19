Portu i Artero passen les «vacances» a la Ciutat Esportiva del Girona
El mitjapunta i el migcampista continuen anant a la Massana per posar-se a punt
L’estiu és per gaudir-lo. Cadascú a la seva manera. Witsel i Ounahi ho fan al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb les seves respectives seleccions; Arnau, Bryan Gil, Àlex Moreno i Abel Ruiz han fet un viatge plegats a Miami amb les seves parelles; Joel Roca aprofita per quedar amb els amics a la Costa Brava...; o Portu i Artero continuen anant a la Ciutat Esportiva per posar-se a punt de cara a una pretemporada que encara no té data d’inici confirmada. El mitjapunta murcià i el migcampista bisbalenc passen les «vacances» d’una manera diferent a la gran majoria dels seus companys, mantenint l’activitat en el dia a dia a la Massana.
Tots dos tenen casos diferents, però persegueixen un objectiu comú: estar al cent per cent per lluitar per l’ascens a Primera divisió la temporada que ve després de no poder participar aquest curs amb l’equip i patir el descens des de fora el terreny de joc.
D’una banda, Portu es troba en la recta final de la seva recuperació després de lesionar-se de gravetat el genoll esquerre ara fa tot just set mesos. El de Beniel va haver de ser operat de la ruptura del lligament encreuat anterior que va patir en un entrenament i com a conseqüència d’això va dir adeu a tota la temporada. «Per mi aquest any ha sigut un dels més durs de la meva vida per sentir-me lluny del que més estimo. Una lesió et trenca molt més que el cos. Et trenca la rutina, el cap i l’ànima. He viscut cada entrenament des de fora, cada viatge, cada partit..., amb una impotència que no es pot explicar per no poder ajudar als meus», va reconèixer el jugador que treballa per ser un més aquest estiu.
Portu ha ensenyat avui en una història al seu compte d’Instagram que continua a la Ciutat Esportva amb les botes posades i trepitjant la gespa.
Qui l’acompanya sovint aquests dies és Artero. El de la Bisbal té l’alta mèdica des de fa dos mesos, però, s’ha passat la temporada en blanc tot i anar convocat en els set darrers partits de lliga. De fet, no ha tingut l’oportunitat de jugar amb el primer equip des de l’exercici 2022-23 per culpa de les lesions que l’han obligat a passar per quiròfan diverses vegades -ha estat operat del turmell en quatre ocasions-. Llavors, va poder debutar a Primera divisió i va disputar un total de vuit partits, un dels quals de titular, però entre tot porta pràcticament tres anys sense vestir-se de curt arran dels problemes físics.
Portu i Artero, que acaben contracte el 2027, estan fent el possible per recuperar la seva millor versió i convertir-se en dos dels fitxatges del Girona aquest estiu.
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