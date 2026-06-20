Perfil
Els germans Álvarez: la tria era a casa
Els entrenadors Quique (50 anys) i Óscar (49) Álvarez pujaran del filial al primer equip per assumir el repte de tornar el Girona a Primera el curs vinent en la que serà la primera experiència del germà gran al capdavant d’una banqueta professional. Tots dos han treballat a l’elit fent d’ajudants de Calleja i Celades, respectivament.
Aquest dimarts, farà un mes del moment més dur de la temporada, quan el Girona va confirmar el descens a Segona divisió jugant-s’ho tot fins a l’últim minut del darrer partit de lliga contra l’Elx a Montilivi. De seguida, es va plantejar una pregunta: qui serà l’entrenador capaç de treure l’equip del pou? Amb el comiat oficial de Míchel Sánchez, nou tècnic de l’Ajax, es van sondejar un munt de possibilitats. «Ens ha d’injectar energia a tots», assegurava el director esportiu Quique Cárcel sense revelar cap nom. Al final, la seva tria era a casa. Tal com va avançar la Cadena SER, tot apunta que els germans Quique i Óscar Álvarez pujaran del filial al primer equip per assumir el repte de tornar a Primera el curs que ve. L’anunci pot confirmar-se a principis d’aquesta propera setmana.
Quique i Óscar Álvarez, fills de l’exjugador del Celta i del Barça Quique Costas, van arribar a Montilivi el juny de 2024 per fer-se càrrec del Girona B amb l’objectiu també d’ascendir-lo. Quique, el germà gran -el mes vinent farà 51 anys-, vivia la primera experiència com a màxim responsable d’un equip després d’haver estat l’ajudant de Javi Calleja -qui també ha sonat per a la banqueta del Girona- i acompanyar-lo al Vila-real, Alabès i Llevant; mentre que Óscar, el germà petit de 49 anys, li donava un cop de mà després d’haver estat l’assistent d’Albert Celades al València. Tots dos van formar un tàndem per primer cop com a tècnics, dècades més tard d’haver jugat plegats durant l’etapa de futbolistes. De fet, va ser en una ocasió i era el seu pare qui els feia d’entrenador; Quique Costas, excompany de Johan Cruyff i extècnic del planter del Barça, els va dirigir al Barça B la temporada 1994-95. Precisament, va ser al club blaugrana on van conèixer Quique Cárcel. La bona relació que han mantingut amb el director esportiu del Girona, així com amb el director esportiu del filial Albert Siria, els va acostar a Montilivi i la resta és història.
En la seva primera temporada al capdavant del filial gironí, els germans Álvarez van fer realitat el gran desig del club de pujar-lo a Segona RFEF per retallar la distància respecte al primer equip i poder aglutinar bona part del talent que puja des de la base sense haver-lo de cedir a altres clubs de major categoria. Aquest curs, en el debut a la quarta categoria del futbol estatal, s’ha finalitzat notablement amb una setena posició i tenint opcions de classificar-se per al play-off durant bona part de la lliga.
«Puc assegurar que estic molt content al Girona», va explicar Quique Álvarez en una entrevista a Diari de Girona. L’entrenador del Girona B repassava els dos últims anys com a líder del projecte del Girona B i comentava que «em vaig trobar un club al complet, especialment els directius i la secretaria tècnica, m’ha donat tota la tranquil·litat per treballar el millor possible. Aquest període m’ha servit per veure on soc. És evident que sempre hi ha elements a millorar: segur que tinc defectes, però també tinc virtuts, encara que no m’agradi gaire parlar de mi».
Una aposta de club basada en la confiança
Sense comptar amb un currículum contrastat a les banquetes de Segona, Quique i Óscar Álvarez tenen una àmplia trajectòria en cossos tècnics de primer nivell per haver treballat d’ajudants de Calleja i Celades. Saben què és dirigir professionals, a part d’entrenar joves. A més a més, coneixen perfectament els jugadors de l’Acadèmia del Girona i seran els primers en creure-hi en un estiu de reconstrucció de la primera plantilla que, d’aquesta manera, mantindrà la filosofia de joc que tant agrada a Montilivi. «Soc dels que creuen que al futbol s’ha de buscar la victòria a partir de jugar bé», ha reconegut en més d’una ocasió Quique. El seu salt al primer equip blanc-i-vermell és una aposta de club basada en la confiança, sobretot tenint en compte que el principal i únic objectiu de la temporada 2026-27 serà l’ascens a Primera.
Quique, a part d’acompanyar Calleja al Vila-real, Alabès i Llevant, també va ser ajudant de García Pimienta i d’Óscar García Junyent. Quan formava part de l’staff conjunt groguet, va comentar en una entrevista a El Periódico, del mateix grup, que «quan un vol ser entrenador vol anar progressant i assumint reptes. A mi m’agrada molt el futbol base, però si t’arriba una oportunitat de l’elit és l’oportunitat perfecta». Ara, se li ha presentat la gran oportunitat al Girona. Mentre que com a futbolista, es va iniciar a les categories inferiors del Barça arribant a debutar al primer equip i va passar pel Logronyès, Lleida, Vila-real i Recreativo de Huelva.
Óscar, per la seva part, té un vincle més especial amb el Girona. Va ser jugador blanc-i-vermell del 2008 al 2010 a Segona A i sap de la importància de recuperar la màxima categoria. El segon entrenador ha fet d’assistent de Celades i d’Oriol Alsina al Llagostera; i com ha jugador té passat al planter del Barça, Oviedo, Lleida, Tenerife, Nàstic de Tarragona, Oriola, l’Hospitalet i Llagostera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Havia estat sempre envoltat de gent i ara visc tot l’any a la cala s’Alguer
- Noves claus del cas del desaparegut de Roses: la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer Adam es va fer sense cap monitor
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- Quatre gironines entre les dones més influents de Catalunya segons Forbes
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que no tindran dutxes per aquest estiu
- Aquestes són les xarcuteries gironines premiades a Madrid