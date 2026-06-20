El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
Els dos germans entrenarien l’equip a Segona Divisió, amb l’objectiu de tornar a assolir l’ascens
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DDG
Girona
Quique Álvarez i Òscar Álvarez són molt a prop de la banqueta del Girona, segons va avançar ahir al vespre la Cadena SER. L’acord estaria a punt de tancar-se, amb la qual cosa els dos germans entrenarien l’equip a Segona Divisió, amb l’objectiu de tornar a assolir l’ascens.
El club sap que coneixen la casa, ja que han estat entrenant el filial a Segona RFEF i ara mateix són la primera opció. Tot sembla indicar que un mes després de perdre la categoria, el Girona haurà trobat relleu a Michel.
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