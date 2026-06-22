El Girona recupera el pantaló blau per al "gran repte" de la temporada 2026-27
La nova equipació recupera les tradicionals franges verticals vermelles i blanques
"Tot gran repte té un punt de partida. Creure-hi". Aquest és l'eslògan amb què el Girona ha presentat la primera equipació de la temporada 2026-27, que tindrà com a objectiu pujar a la Primera divisió. La principal novetat és que es recupera el pantaló blau, un tret característic de la història del club amb el qual s'han celebrat èxits com, recentment, els dos ascensos a Primera -malgrat que a Tenerife s'anava de groc, el pantaló blau formava part de la primera equipació del curs 2021-22- i la classificació a la Champions.
De la mà de Puma, el Girona jugarà els partits a Montilivi amb una samarreta "que mira al futur sense perdre de vista la seva història" tornant a lluir les tradicionals franges verticals vermelles i blanques. També incorpora detalls de color blau al coll i als acabats de les mànigues. Pel que fa al pantaló blau, l'entitat gironina ha recordat que ha format part de la seva imatge habitual durant més de sis dècades, des de 1949 fins al 2010. La vestimenta es completa amb les mitgetes blanques clàssiques, fent que tot el conjunt s'identifiqui amb les arrels del club.
La campanya global de la temporada 2026-27 porta el lema de "Tot comença creient-hi", amb un relat que "posa en valor les emocions que acompanyen qualsevol repte esportiu: la il·lusió per començar, la tossuderia per continuar i l'esperança per seguir avançant".
Subscriu-te per seguir llegint
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
- Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà