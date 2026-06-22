El Girona es trobarà una Segona plena d'aspirants i uns quants vells coneguts
Setze dels vint-i-un rivals que tindrà el conjunt gironí el curs que ve a Segona a han jugat algun cop a Primera Divisió
El club es retrobarà amb Ceuta, Eldenc i Andorra, mentre que viurà un duel inèdit amb el filial del Celta
Amb un refresc a la mà i havent passat una bona estona a la platja, molts aficionats del Girona van seguir dissabte al vespre els dos partits que decidien els dos darrers rivals de l’equip la temporada que ve. Ho feien comentant l’arribada, més que probable, de Quique Álvarez a la banqueta i tot fent zàping amb el partit del Mundial entre Alemanya i Costa d’Ivori. Finalment, les dues darreres places van ser per al Celta Fortuna, que va superar el Ponferradina, i l’Almeria de Rubi que va perdre la final del play-off d’ascens a Primera contra el Màlaga. Una cara nova, el filial gallec, i una altra de molt coneguda, els andalusos contra els quals els gironins s’hi han vist les cares un piló de cops els darrers temps. D’aquesta manera, queda configurada completament la Segona Divisió, ara Lliga Hypermotion, 2026-27, on els gironins han caigut des de Primera després de cinc temporades a la màxima categoria. Una nova dimensió per a molts seguidors joves que estan més avesats a veure l’equip a Primera que no pas a Segona, una categoria que fins fa quatre dies era un luxe i que ara sembla poc per a alguns. Tot i que la cúpula directiva del club va deixar clar a principis de mes que l’objectiu «és tornar a Primera» com més aviat millor, s’ha acabat veure el Barça, el Madrid, l’Athletic Club o el Betis a Montilivi. I, per descomptat, parlar d’Europa o de la Champions queda llunyíssim. La realitat és ara el Celta Fortuna, l’Eldenc, el Tenerife i el Sabadell, els quatre nous ascendits a Segona des de Primera RFEF, o altres clàssics de plata com el Còrdova, el Castelló, l'Albacete o l’Eibar.
El Celta Fortuna, la cara nova
En aquest sentit, el Girona s’ha enfrontat a la gran majoria de rivals que tindrà en aquest nou exercici a Segona. Jugar ininterrompudament al futbol professional des del 2008 li ha permès enfrontar-se a un grapat de clubs, entre Segona i Primera, davant disset dels quals hi tornarà el curs vinent. No pas tots, perquè hi haurà cares noves i vells coneguts per al conjunt gironí. És el cas del Celta Fortuna, un rival inèdit i contra el qual mai s’hi ha enfrontat l’equip a cap categoria. El filial del Celta debutarà a la categoria de plata després de superar l’Europa i el Ponferradina al play-off d’ascens. Sí que s’havia enfrontat, per contra, al Ceuta. Els nord-africans, refundats, són precisament el rival davant el qual el Girona va assolir l’ascens a Segona el 2008 en un Montilivi ple de gom a gom en una eliminatòria que, després del 0-0 a l’Alfonso Murube, va decantar el famós gol de Migue. També és un vell conegut l’Eldenc. Això sí, de mal record. Els alacantins van privar el Girona de Domènec Torrent de l’ascens a Segona B el 2006 en la final del play-off quan van guanyar a Montilivi 0-2 i ja ho havia fet 1-0 al Pepico Amat.
També és un vell conegut l’Andorra. En aquest cas, sense que hi hagi cap cita històrica ni dramàtica pel mig. Només un bon grapat de partits entre l’antiga Segona B, Tercera i la Copa als anys vuitanta i noranta. A més a més, la temporada passada, els gironins -amb un onze íntegrament del filial- ja van visitar Andorra per enfrontar-s’hi i guanyar en les semifinals de la Copa Catalunya (2-3) amb gols d’Arango. Comas i Dawda.
L’ascens del Sabadell permetrà que hi hagi un derbi català que no es veia des del 2021. A més a més, el partit a la Nova Creu Alta serà el desplaçament més proper que tindrà el Girona. Els altres seran Andorra i Castelló. A partir d’aquí la categoria està farcida d’exPrimeres que lluitaran per tornar-hi. Són els casos d’Oviedo, Mallorca, Las Palmas, Valladolid, Leganés, Almeria, Eibar, Sporting de Gijón, Granada, Cadis...També han jugat a l’elit, el Sabadell, el Tenerife, el Castelló, el Còrdova, el Burgos i l’Albacete, tot i que, en principi, no haurien de partir entre els favorits. Els únics que no han trepitjat la màxima categoria són el filial de la Reial Societat (Sanse), l’Andorra, l’Eldenc, el Ceuta i el Celta Fortuna.
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