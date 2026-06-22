Quique Álvarez: "Venim d'un cop molt dur i vinc amb energia per enganxar la gent i l'equip"
El club confirma que el barceloní, fins ara al filial, serà el tècnic del primer equip la temporada vinent
Signa per una temporada i estarà acompanyat pel seu germà, Òscar, i pel preparador físic Jordi Balcells
Ja el tenim aquí. Bé, de fet, ja hi era. El nou entrenador del Girona no ve d’Almeria, ni de Madrid ni Sant Sebastià. Era a vint-i-sis quilòmetres, a Vidreres, al capdavant de la banqueta del filial blanc-i-vermell. Quique Álvarez és l’escollit per liderar el nou projecte del Girona 2026-27. Un repte d’alçada amb l’objectiu clar de, segons el club, "tornar a Primera» per a un tècnic que debutarà, com a primer entrenador, a la categoria de plata. "Venim d'un cop molt dur i inespert. Jo arribo amb l'energia de canviar-ho com més aviat millor. Hem de fer enganxar la gent i els jugadors i que es vegi un equip amb energia independentment de sistemes", ha dit en declaracions als mitjans del club. El nou entrenador gironí ha revelat que "sempre" ha tingut el "suport" de la direcció esportiva. "He tingut converses amb Quique (Cárcel) i sempre m'ha traslladat que era una opció clara de poder agafar l’equip. Suposo que n'hi ha hagut més, però sempre ha confiat amb la feina que hem fet. Tot té un procés i per això els timings han estat els que han estat". En aquest sentit, el barceloní ha refusat comparacions amb Míchel, que sempre l'ha ajudat "molt". "No venim a comparar-nos a ningú, sinó a fer la nostra feina perquè així han cregut que ho mereixem", ha dit.
Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades el Girona B, a qui va pujar a Segona RFEF, després de tancar l’etapa com a segon de Javi Calleja. A més a més, el barceloní havia estat al planter del Barça, com a ajudant de Xavi Garcia Pimienta i Òscar Garcia i, també en solitari, al capdavant del Juvenil A. D’aquesta manera, el Girona ja té capità del vaixell. Ha calgut gairebé un mes i moltes trucades a entrenadors (Javi Calleja, Jagoba Arrasate, Sergio Pellicer…) per, finalment, decantar-se per un home de la casacom Álvarez, que signa per una temporada. Jordi Balcells, que ja era al filial i havia treballat fa anys al primer equip, serà el preparador físic.
Un novell veterà
Amb cinquanta anys i a punt de fer-ne cinquanta-un, doncs, Álvarez encetarà la seva primera aventura en solitari en una banqueta professional. Com a jugador, d’experiència en té un piló amb el Barça B i primer equip blaugrana (1993-96), CD Logronyès (97-98), Lleida (98-00), Vila-real (00-07) i Recreativo de Huelva (07-09), amb més de quatre-cents partits, entre Primera, Segona, Lliga de Campions, Lliga Europa i Copa del Rei durant quinze anys. A més a més, com a segon de Calleja va viure tres temporades notables amb el Vila-real, una salvació agònica amb l’Alabès i un quasi ascens amb el Llevant. També dues destitucions a Vitòria i València. El 2024 va separar-se del madrileny per venir cap a Girona a dirigir el filial a qui va pujar al primer intent a Segona RFEF. Aquesta temporada, el segon equip blanc-i-vermell ha finalitzat en setena posició a la quarta categoria estatal.
Amarat de l’ADN blaugrana de la Masia on va estar-hi des dels tretze anys i fins a arribar al primer equip, Álvarez és fill de l’exdefensa històric del Barça, Quique Costas. Com el pare, també va debutar al primer equip però només van ser dos partits a les ordres de Johan Cruyff abans que una greu lesió de genoll li frenés la projecció. La idea pel futbol associatiu i amb la pilota com a protagonista la duu de sèrie i això va fer també que fos captat pel filial. Això sí, haver estat central tants fa que els seus equips sàpiguen ser rocosos i mossegar quan toca. Ara caldrà veure quina plantilla li fa Quique Cárcel, excompany seu a les categories inferiors del Barça (juvenil i C). Quins jugadors es queden, quins són traspassats i quins arriben. De moment, només hi ha confirmades les arribades de Pyschyr (Györ) i Izan González (Granada).En aquest sentit, Álvarez ha explicat que confia molt en el planter i que hi ha jugadors que han sortit cedits i que han fet "una temporada espectacular" com és el cas de Minsu o Jastin que "poden tornar".
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