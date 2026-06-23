Quique Álvarez: “M'agradaria poder comptar amb Stuani i David López”
El nou entrenador del Girona signa per una temporada amb opció a una altra en cas d’ascens
Arriba amb el repte de canviar la mentalitat i aportar energia i trempera a l’entorn”
“Seriós? No. Sóc així. Estic molt content encara que no ho pugui semblar. Estic il·lusionat, content i molt agraït. I, sobretot, amb molta força, perquè la mateixa decisió de triar-me a mi, me’n dona molta de força. Que m’hagin triat a mi per davant de molts entrenadors em va estar molt feliç”. Quique Álvarez ha estat presentat avui formalment com a nou entrenador del Girona en un acte en què ha deixat clar que la primera missió que té és “aportar energia i trempera” a l’equip i l’entorn per girar full després del descens. Álvarez signa per una temporada amb opció a una altra en cas d’ascens i arriba havent superat un procés de selecció llarg i ampli per part de Quique Cárcel. El director esportiu gironí ha revelat que s’ha reunit amb una dotzena d’entrenadors, dels quals en van quedar quatre en un primer sedàs i dos van arribar a la final, que ha guanyat Quique Álvarez. “Està preparat i capacitat de liderar des de la humilitat i forma de ser. Té un equip de treball que tothom coneix. Tenir Jordi Balcells és un luxe i el seu germà Òscar també, que sent el Girona”, ha explicat el director esportiu.
Canviar la mentalitat és el primer objectiu de Quique Álvarez. Abans que parlar de jugadors, altes i baixes. Sí que hi ha dit la seva en el cas de Cristhian Stuani i David López. “Em semblen jugadors importantíssims que no descobriré. S’ha de veure, però m’agradaria poder-hi comptar. El club em trasllada que l’objectiu és pujar i per això s’intentarà fer el millor equip possible”, ha deixat clar. Per la seva banda, Cárcel no n’ha parlat en concret i que el mercat marcarà la línia dels jugadors amb contracte que poden sortir o no.
"No pujarem per ser el Girona, però no m'amago que l'objectiu és l'ascens. Amb el filial ja em va passar. L'hem d'encarar amb tranquil·litat", ha dit Álvarez.
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