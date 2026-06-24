Jordi Balcells: qui farà créixer el múscul del Girona
El preparador físic de Lloret de Mar torna al primer equip del Girona vuit anys després del parèntesi que va posar per seguir Pablo Machín al Sevilla, l’Espanyol, l’Alabès, l’Elx i equips de l’estranger. L’estiu passat es va reincorporar al club blanc-i-vermell per treballar amb Quique Álvarez, llavors al filial
El president Delfí Geli va «donar-li la benvinguda, tot i que ja estava amb nosaltres» a Quique Álvarez en la presentació del fins ara entrenador del filial com a nou líder del primer equip en la dura missió de tornar a pujar a Primera divisió després del descens amb Míchel Sánchez. El mateix va fer amb Óscar Álvarez, el seu germà i ajudant, i el «seu equip» de treball. Tots ells, gent de la casa. Entre els membres del cos tècnic, hi apareixia de nou Jordi Balcells. El preparador físic de Lloret de Mar torna vuit anys després de deixar el càrrec per millorar el rendiment esportiu dels jugadors en una àrea que sovint ha estat qüestionada durant les darreres temporades a causa de les nombroses lesions que s’han patit. En l’actualitat, continuen recuperant-se per rebre l’alta mèdica de cara al curs 2026-27 Portu i Vanat.
Balcells serà l’encarregat de fer créixer el múscul del Girona com tant bé ho ha fet durant les gairebé dues dècades que ha estat al club. Igual que els germans Álvarez, el preparador físic ja formava part de l’estructura blanc-i-vermella i els ha acompanyat venint del Girona B. De fet, el lloretenc va tornar al Girona l’estiu passat després del parèntesi que va posar l’any 2018 per seguir Pablo Machín i portar plegats equips com el Sevilla, l’Espanyol, l’Alabès, l’Elx o de l’estranger. Amb el tècnic de Sòria, va ascendir laboralment al futbol d’elit i ha pogut ampliar el seu currículum amb clubs històrics de primer ordre, però s’ha entès amb més entrenadors al llarg de tots els anys que ha treballat al Girona i s’ha adaptat al sistema de joc de cadascun d’ells.
Malgrat que al principi no feia de preparador físic -va arribar al club el 2005 com a entrenador de l’aleví B i també va dirigir l’infantil B-, ràpidament es va veure que Balcells tenia un do per millorar el rendiment dels jugadors. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i diplomat com a Mestre d’Educació Física, Balcells va assumir la càrrega de treball del juvenil B i els equips de base i, de mica en mica, va anar escalant dins l’estructura blanc-i-vermella.
L’any 2008, el lloretenc va contribuir en l’històric ascens a Segona A i ja no es va moure del primer equip. Des de llavors, ha ajudat a diferents entrenadors com Raül Agné, Javi Salamero, Rubi i, sobretot, Machín. El major èxit en el qual ha col·laborat va ser el 2017 amb el tècnic de Sòria, situant el Girona en el mapa dels millors equips del futbol estatal. Aleshores, els acompanyava de segon entrenador l’arbucienc Jordi Guerrero. «És un èxit absolut, especialment per totes aquelles persones que hi han contribuït durant el llarg trajecte que vam iniciar fa força temps. Aquesta fita ha sigut possible gràcies a molta gent, i és la culminació d’incomptables hores de feina», va explicar Balcells a l’època en una entrevista al diari Ara.
Com a preparador físic, es caracteritza per la il·lusió amb la qual desenvolupa la seva feina i per coordinar-se amb la resta d’àrees com la de fisioteràpia, nutrició, readaptació o el propi entrenador perquè no es poden separar «l’aspecte físic, tàctic i motivacional». És el primer en recordar als futbolistes que «viuen del seu talent i del seu cos» i, tal com va comentar a Diari de Girona el desembre de 2017, destinarà tots els esforços cap a l’equip «reproduint el treball i la càrrega física en funció del calendari setmanal que hi ha i sempre enfocant al partit» i tenint «en compte l’estat del futbolista, si acumula més minuts, si no juga tant, la seva condició física... Un seguit de condicionants que et poden fer preparar d’una manera o altra el treball físic dels jugadors».
Aviat el Girona revelarà el calendari de la pretemporada i Balcells hi actuarà de ple. El preparador físic torna al primer equip amb l’objectiu que els jugadors estiguin preparats per començar la lliga el cap de setmana del 15-16 d’agost i que competeixin en les millors condicions possibles durant tota una temporada que, a poder ser, haurà d’acabar el 6 de juny de 2027 amb un altre ascens a Primera; el segon per al de Lloret i el tercer per al club.
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