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El Girona confirma l'adéu de Juan Carlos

El porter, de 38 anys, deixa Montilivi després de set temporades, 125 partits i un ascens

Juan Carlos, en una imatge de l'estiu passat a la Massana

Juan Carlos, en una imatge de l'estiu passat a la Massana / Marc Martí Font

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

A diferència d’Stuani i David López, l’altre jugador que acaba contracte aquest 30 de juny, el porter Juan Carlos Martín, fa temps que sap que no continuarà al Girona. El club ho va confirmar ahir de manera oficial. Juan Carlos, de 38 anys, deixa el Girona després de set temporades, un ascens i 125 partits. El porter castellà va arribar a Montilivi l'estiu del 2019 coincidint amb el primer descens a Segona. Un greu lesió de genoll a finals de l'agost passat el va deixar fora de combat durant tota la temporada. Abans, havia estat decisiu per donar el primer títol de la Copa Catalunya a l'equip a la tanda de penals contra l'Espanyol a Sabadell. En el record també quedarà els grans partits que va fer el curs 21-22, sobretot al tram final on va ser decisiu a Burgos per classificar-se pel play-off i contra l'Eibar i el Tenerife a la fase d'ascens.

Mentrestant, contiuen les converses per intentar lligar les continuïtats de David López i Stuani, amb qui el nou entrenador, Quique Álvarez, ja va dir que li encantaria poder continuar comptant aquesta temporada.

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