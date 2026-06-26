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Olot i Castelló, rivals del Girona a la pretemporada

El club començarà els entrenaments el 8 de juliol a la Massana i farà una estada del 20 al 25 de juliol al Royalverd Training Center de la Vall d'en Bas

Solís salta amb Ayala durant l'Olot-Girona de l'estiu passat

Solís salta amb Ayala durant l'Olot-Girona de l'estiu passat / Pau González/UE Olot

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona 2026-27 ja té data d'inici de la feina. Serà el 8 de juliol, amb les revisions mèdiques de rigor i els primers entrenaments a la Massana, a la Ciutat Esportiva del club a Vilablareix. A partir d'aquí, el primer equip realitzarà una estada del 20 al 25 de juliol al Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas. El club ja té confirmats tres amistosos aquest estiu. El primer, com sol ser habitual els darrers anys, serà el 22 de juliol al Municipal d'0lot, contra el conjunt garrotxí (20:00). Una setmana després (dia 29), a porta tancada a la Massana, el rival serà el Castelló (18:30). El tercer partit confirmat és el Trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, del dia 1 d'agost a Montilivi.

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Olot i Castelló, rivals del Girona a la pretemporada

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