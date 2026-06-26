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Rubén Blanco, segona baixa confirmada del Girona

El porter gallec va arribar per substituir el lesionat Ter Stegen i se'n va sense haver debutat

Rubén Blanco, el dia de la seva presentació amb el Girona

Rubén Blanco, el dia de la seva presentació amb el Girona / David Borrat/Efe

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Després de confirmar l'adéu de Juan Carlos Martín ahir, el Girona ha anunciat avui que un dels altres porters de la plantilla, Rubén Blanco, tampoc continuarà a l'equip la temporada vinent. El gallec va arribar al febrer, lliure, arran de la lesió de Marc André Ter Stegen, però mai va gaudir de cap oportunitat. Gazzaniga va ser intocable fins a final de curs i Rubén Blanco, que havia signat fins al trenta de juny, no va tenir cap oportunitat. Per tant, l'ex del Celta, se'n va de Montilivi sense haver arribat a disputar cap partit, ni oficial ni amistós. Com Livakovic. El seu destí serà el Yokohama Marinos, club partner del City Football Group.

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