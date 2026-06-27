El Girona s’hi posarà el 8 de juliol i farà una estada a la Vall d’en Bas
L’equip començarà els entrenaments a la Massana abans d’instal·lar-se a terres garrotxines, on jugarà el clàssic amistós de cada estiu contra l’Olot
El club també confirma un amistós davant el Castelló a Vilablareix
Llevat d’Axel Witsel, a qui li queden quatre dies de contracte al club, i d’Azzedine Ounahi, els jugadors del Girona ja fa un mes que estan de vacances. Platja, piscina, muntanya, família... Els futbolistes aprofiten per desconnectar d’una temporada que esportivament ha estat nefasta i ha acabat de la pitjor manera. El descens a Segona obre un nou escenari per al club i per a molts dels jugadors, a qui les condicions econòmiques els canvien radicalment amb la nova categoria. Perquè jugar a Segona és molt diferent de fer-ho a Primera, tant econòmicament com pel que fa a ressò i, per tant, hi haurà molts jugadors que demanin sortir de Montilivi. Viktor Tsygankov ja ho ha fet i ni és ni serà l’únic. Això sí, l’ucraïnès continua en nòmina i, segons va explicar Quique Cárcel dimarts, el Girona no facilitarà la sortida de ningú. En aquest sentit, les úniques baixes confirmades són les dels porters Juan Carlos i Rubén Blanco, a l’espera de la dels cedits, Vitor Reis, Echeverri, Rincón, Lemar i Ter Stegen. També Witsel, que ja ha dit que és agent lliure.
Cap serà el dimecres 8 de juliol a la Massana per passar les revisions mèdiques de rigor prèvies al primer entrenament de la temporada 2026-27. Sí, el Girona ja té data d’inici dels entrenaments i més de mitja pretemporada programada. Uns dies a Vilablareix i uns quants més a la Vall d’en Bas, per fugir de la calor, al Royalverd Training Center del 20 al 25 de juliol. Pel que fa a amistosos, confirmat el Costa Brava contra l’Arsenal, l’1 d’agost, ahir el club va fer oficial que també s’enfrontarà a l’Olot el dimecres 22 al Municipal garrotxí (20:00) i al Castelló, a la Massana, el dimecres 29 (18:30).
El Girona treballa per concretar algun partit de preparació més de cares a gaudir d’una bona posada a punt i perquè Quique Álvarez pugui veure en acció tots els efectius que tindrà disponibles. La temporada passada, per exemple, l’equip en va fer sis (Olot, Espanyol en la final de la Copa Catalunya, Olympique de Marsella, Nàpols, Alabès i Wolverhampton Wanderers). El que, en principi, sembla descartat és l’habitual viatge a Castel di Sangro per enfrontar-se al Nàpols, que s’havia convertit en un clàssic de cada estiu.
Álvarez i Cárcel treballen per decidir quins jugadors del planter començaran a treballar el dia 8 amb el primer equip. De les paraules del nou tècnic, homes com Kim Minsu i Jastin Garcia, cedits enguany a l’Andorra, haurien de tenir l’oportunitat, com a mínim, de fer la pretemporada. També Dawda Camara (Cadis), Misehouy (Aris), Fuidias (Nàstic), Antal (Tenerife) i Asprilla (Galatasaray) s’han de reincorporar a la disciplina blanc-i-vermella.
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