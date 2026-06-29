El Girona confirma un nou amistós
Els gironins s'enfrontaran a l'Alabès a la Vall d'en Bas el dissabte 25 de juliol al matí
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El Girona ha confirmat avui un altre amistós de pretemporada. El rival escollit és l'Alabès i l'escenari, el Royalverd Training Center de la Vall d'en Bas. El partit serà el dissabte 25 de juliol al matí (2/4 d'11). L'Alabès farà una estada de pretemporada a terres garrotxines i aprofitarà per enfrontar-se, com ja va fer la temporada passada al conjunt gironí. Llavors, el partit va ser a la Massana amb resultat d'1-0, gol de Yáser Asprilla. Així, aquest estiu, el Girona ja té confirmats partits contra Olot, Castelló, Alabès i Arsenal, de moment.
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