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El Girona confirma un nou amistós

Els gironins s'enfrontaran a l'Alabès a la Vall d'en Bas el dissabte 25 de juliol al matí

Asprilla persegueix Jony Otto, durant l'amistós del curs passat a la Massana

Asprilla persegueix Jony Otto, durant l'amistós del curs passat a la Massana / Marc Martí Font

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha confirmat avui un altre amistós de pretemporada. El rival escollit és l'Alabès i l'escenari, el Royalverd Training Center de la Vall d'en Bas. El partit serà el dissabte 25 de juliol al matí (2/4 d'11). L'Alabès farà una estada de pretemporada a terres garrotxines i aprofitarà per enfrontar-se, com ja va fer la temporada passada al conjunt gironí. Llavors, el partit va ser a la Massana amb resultat d'1-0, gol de Yáser Asprilla. Així, aquest estiu, el Girona ja té confirmats partits contra Olot, Castelló, Alabès i Arsenal, de moment.

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